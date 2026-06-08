Θαλαμηγός στη μαρίνα Αμφιλοχίας τυλίχθηκε στις φλόγες, ένας τραυματίας – “Δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε από τον καπνό”

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Δευτέραςς 8/6 στη μαρίνα Αμφιλοχίας, ύστερα από την εκδήλωση φωτιάς σε θαλαμηγό σκάφος, σημαίας Ρουμανίας.

Επί τόπου για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα.

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Οι πυκνοί μαύροι καπνοί που άρχισαν να βγαίνουν από το εσωτερικό του γιοτ έγιναν άμεσα αντιληπτοί από κατοίκους και διερχόμενους, προκαλώντας αναστάτωση στην παραλιακή ζώνη της Αμφιλοχίας.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε ένας 28χρονος αλλοδαπός, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας.

Όπως ανέφερε στο DEBATER υπάλληλος ξενοδοχείου της περιοχής, “μας ζήτησαν να κλείσουμε τα παράθυρα. Είχε έντονο καπνό και δεν ήταν εύκολο να αναπνεύσεις”.

Η έρευνα για τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς στη θαλαμηγό είναι σε εξέλιξη από τις αρμόδιες Αρχές, ωστόσο όπως αναφέρει το e-maistros.gr σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρεται να ξεκίνησε από το μηχανοστάσιο του σκάφους, το οποίο βρίσκεται εδώ και αρκετές ημέρες ελλιμενισμένο στην περιοχή.