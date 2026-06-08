Θεσσαλονίκη: Ο αστυνομικός σκύλος “Ακύλας” εντόπισε κρύπτη με ναρκωτικά σε κάθισμα ΙΧ (βίντεο)

Στην πλάτη του καθίσματος του οδηγού, επιμελώς κρυμμένες, εντοπίστηκαν, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «Ακύλα», 39 συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 383,1 γραμμαρίων. Για την υπόθεση συνελήφθη 45χρονος, υπήκοος Αλβανίας, κατηγορούμενος για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών και ήδη παραπέμφθηκε στη Δικαιοσύνη.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου σε περιοχή του Δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου.

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Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ακόμη επτά συσκευασίες κοκαΐνης (βάρους 4,9 γραμ.), τρεις συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης (βάρους 3,8 γραμ.), καθώς και το χρηματικό ποσό των 14.520 ευρώ, το οποίο εξετάζεται ως προερχόμενο από παράνομη δραστηριότητα.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν το όχημα που χρησιμοποιούσε ο 45χρονος για τις μετακινήσεις του, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.

Για την υπόθεση αναρτήθηκε βιντεοληπτικό υλικό στη σελίδα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας στο facebook.