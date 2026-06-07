Κατεσβέσθη η φωτιά σε υπόγειο γκαράζ στην Αγία Παρασκευή (βίντεο)

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής 7 Ιουνίου σε υπόγειο γκαράζ πολυκατοικίας στην οδό Ειρήνης, στην Αγία Παρασκευή.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 15 πυροσβέστες και 6 οχήματα, προχωρώντας στην κατάσβεση της φωτιάς.

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Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκάλεσε ζημιές σε οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα στο υπόγειο γκαράζ, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας ή να θέσει σε κίνδυνο τους ενοίκους.