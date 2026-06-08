ΔΥΠΑ: Παρατείνεται έως τις 9 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής ενστάσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα 

Παρατείνεται έως την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026, στις 12:00, η προθεσμία υποβολής ενστάσεων για συμμετοχή στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα έτους 2026, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Οι δικαιούχοι που κατέθεσαν αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

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Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Κατασκηνώσεις – Προγράμματα κατασκηνώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Στις ενστάσεις οι δικαιούχοι πρέπει να συνυποβάλουν αποδεικτικά των ισχυρισμών τους, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη διαμονή των ωφελούμενων παιδιών τους σε παιδική κατασκήνωση του μητρώου παρόχων της ΔΥΠΑ μέσω επιταγής διαμονής σε παιδικές κατασκηνώσεις, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.

Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που θα φιλοξενηθούν σε κατασκηνώσεις είναι 70.000 και ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 35.000.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου για παιδιά τυπικής ανάπτυξης (έως τις 20 Σεπτεμβρίου για παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω).

Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης, ενώ στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας, αλλά και σε κατασκηνώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η διαμονή μπορεί να έχει διάρκεια έως 30 συνεχόμενες ημέρες.

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Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/paidikes-kataskinwseis.