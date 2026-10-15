Πειραιάς: Απομακρύνθηκε το τμήμα όλμου από την Δραγατσανίου – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο σημείο
Η ανεύρεση του πυρομαχικού είχε προκαλέσει προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Δραγατσανίου, στην περιοχή του Πειραιά, μετά την απομάκρυνση τμήματος βλήματος όλμου που είχε εντοπιστεί στο σημείο.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ η ανεύρεση του πυρομαχικού είχε προκαλέσει προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας. Το τμήμα του βλήματος απομακρύνθηκε με τη συνδρομή του Στρατού, επιτρέποντας την επαναφορά της κυκλοφορίας στην περιοχή.
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