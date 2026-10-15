Πειραιάς: Απομακρύνθηκε το τμήμα όλμου από την Δραγατσανίου – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο σημείο

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Δραγατσανίου, στην περιοχή του Πειραιά, μετά την απομάκρυνση τμήματος βλήματος όλμου που είχε εντοπιστεί στο σημείο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ η ανεύρεση του πυρομαχικού είχε προκαλέσει προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας. Το τμήμα του βλήματος απομακρύνθηκε με τη συνδρομή του Στρατού, επιτρέποντας την επαναφορά της κυκλοφορίας στην περιοχή.