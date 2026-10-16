Τραμ παρέσυρε πεζή στον Πειραιά – Νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη στο Τζάνειο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 16 Οκτωβρίου στην συμβολή της Ακτής Ποσειδώνος με την ακτή Μιαούλη στον Πειραιά, καθώς συρμός του Τραμ παρέσυρε πεζή τραυματίζοντάς την σοβαρά.

Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, οπού νοσηλεύεται διασωληνωμένη, με σοβαρά τραύματα στα πόδια.

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Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ:

Σήμερα, Παρασκευή 16/10, στις 12:54, σημειώθηκε περιστατικό σοβαρού τραυματισμού γυναίκας στην Ακτή Ποσειδώνος, στον Πειραιά, όταν, στην προσπάθειά της να διασχίσει τον τροχιόδρομο, ήρθε σε επαφή με όχημα του Τραμ.

Η γυναίκα παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ, που έσπευσε στο σημείο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από την Τροχαία.