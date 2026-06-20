Φρίκη στη Γαστούνη: Οδηγός σταματά μπροστά από αδέσποτο σκύλο και περνά από πάνω του

Σοκ και οργή προκαλεί το βίντεο από κάμερα ασφαλείας που καταγράφει μια αδιανόητη πράξη βίας απέναντι σε ένα ανυπεράσπιστο ζώο στη Γαστούνη Ηλείας. Στο οπτικό υλικό διακρίνεται ένα μικρό σκυλάκι να βρίσκεται στη μέση του δρόμου, κοιτώντας ανυποψίαστο τα φώτα ενός οχήματος που πλησιάζει.

Σύμφωνα με όσα φαίνονται στο βίντεο, ο οδηγός — που από τις εικόνες φαίνεται να είναι γυναίκα και να συνοδεύεται από άλλα άτομα μέσα στο αυτοκίνητο — αντιλαμβάνεται την παρουσία του ζώου. Το όχημα σταματάει για λίγα δευτερόλεπτα, ωστόσο στη συνέχεια ακολουθεί μια κίνηση που προκαλεί αποτροπιασμό.

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Χωρίς καμία προσπάθεια αποφυγής, το αυτοκίνητο περνάει πάνω από το σκυλάκι όχι μία, αλλά δύο φορές, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατό του. Όπως προκύπτει από το καταγεγραμμένο υλικό, το όχημα απομακρύνεται από το σημείο, εγκαταλείποντας το άτυχο τετράποδο στον δρόμο.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη, λίγο μετά τις 9:00 το βράδυ, και ήδη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με πολίτες και φιλοζωικές οργανώσεις να ζητούν τον εντοπισμό και την παραδειγματική τιμωρία του υπεύθυνου.