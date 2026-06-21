Γαστούνη: Ταυτοποιήθηκε η οδηγός που πάτησε και σκότωσε τον αδέσποτο σκύλο – Σε αντιφάσεις έπεσε η 60χρονη

Ταυτοποιήθηκε από τις Αρχές η οδηγός που πάτησε και σκότωσε τον αδέσποτο σκύλο στη Γαστούνη Ηλείας, προκαλώντας αποτροπιασμό και έντονες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με το patrisnews, πρόκειται για 60χρονη κάτοικο της Γαστούνης, η οποία εντοπίστηκε από τις αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο και την καταγγελία που υποβλήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 60χρονη ταυτοποιήθηκε ως ύποπτη από την Αστυνομία στις 20 Ιουνίου, μόλις δύο ημέρες μετά το περιστατικό.

Η γυναίκα εξετάστηκε από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού που χειρίζονται την υπόθεση και, κατά πληροφορίες, έπεσε σε σειρά αντιφάσεων κατά τη διάρκεια της εξέτασής της, στοιχεία τα οποία αξιολογούνται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Σύμφωνα με φιλοζωικές οργανώσεις και κατοίκους της περιοχής, η άτυχη σκυλίτσα ονομαζόταν Σίσι.

Η πρόεδρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, Χριστίνα Νομικού, μιλώντας στην ΕΡΤ, χαρακτήρισε το συμβάν ιδιαίτερα σοκαριστικό, εκτιμώντας ότι ο οδηγός είχε αντιληφθεί την παρουσία του ζώου και γνώριζε τι είχε συμβεί. Όπως ανέφερε, δεν υπήρξε καμία αντίδραση ούτε προσπάθεια παροχής βοήθειας μετά την παράσυρση.

Ιδιαίτερα σοβαρές ποινικές συνέπειες

Αναφερόμενος στη διάσταση της υπόθεσης, ο δρ Εγκληματολογίας και δικηγόρος Παναγιώτης Παπαϊωάννου υποστήριξε ότι, εφόσον αποδειχθεί πρόθεση, πρόκειται για πράξη με ιδιαίτερα σοβαρές ποινικές συνέπειες. Όπως σημείωσε, η βία κατά των ζώων αποτελεί αντικείμενο μελέτης της εγκληματολογίας και συχνά συνδέεται με ευρύτερες μορφές αντικοινωνικής συμπεριφοράς.