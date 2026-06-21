Γαστούνη: Θέμα χρόνου να βρεθεί ο οδηγός που πάτησε με το όχημά του την σκυλίτσα – Πληροφορίες ότι πρόκειται για γυναίκα

Σάλος έχει ξεσπάσει μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που δείχνει ένα αυτοκίνητο στη Γαστούνη Ηλείας να παρασύρει έναν σκύλο, αφού πρώτα σταμάτησε μπροστά του, με το ζώο να αφήνει την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με φιλοζωικές οργανώσεις και κατοίκους της περιοχής, η άτυχη σκυλίτσα ονομαζόταν Σίσι.

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ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Η πρόεδρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, Χριστίνα Νομικού, μιλώντας στην ΕΡΤ, χαρακτήρισε το συμβάν ιδιαίτερα σοκαριστικό, εκτιμώντας ότι ο οδηγός είχε αντιληφθεί την παρουσία του ζώου και γνώριζε τι είχε συμβεί. Όπως ανέφερε, δεν υπήρξε καμία αντίδραση ούτε προσπάθεια παροχής βοήθειας μετά την παράσυρση.

Η Ομοσπονδία έχει ήδη προχωρήσει σε όλες τις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες, ενώ ανακοίνωσε αμοιβή ύψους 3.000 ευρώ για πληροφορίες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ταυτοποίηση του ατόμου που οδηγούσε το όχημα. Παράλληλα, πολίτες από την περιοχή αλλά και από άλλα σημεία της χώρας επικοινωνούν με τις αρμόδιες αρχές και φιλοζωικές οργανώσεις, προσπαθώντας να συνδράμουν στην έρευνα.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή και αξιολόγηση οπτικού υλικού από τη διαδρομή που φέρεται να ακολούθησε το όχημα. Ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, Χρήστος Συνδρεβέλης, ανέφερε ότι η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης και εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο εντοπισμός του οδηγού είναι ζήτημα χρόνου, παρά τις δυσκολίες που δημιουργεί η μη ευκρινής απεικόνιση των πινακίδων στο βίντεο.

Ιδιαίτερα σοβαρές ποινικές συνέπειες

Αναφερόμενος στη διάσταση της υπόθεσης, ο δρ Εγκληματολογίας και δικηγόρος Παναγιώτης Παπαϊωάννου υποστήριξε ότι, εφόσον αποδειχθεί πρόθεση, πρόκειται για πράξη με ιδιαίτερα σοβαρές ποινικές συνέπειες. Όπως σημείωσε, η βία κατά των ζώων αποτελεί αντικείμενο μελέτης της εγκληματολογίας και συχνά συνδέεται με ευρύτερες μορφές αντικοινωνικής συμπεριφοράς.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζονται από τις αρχές, υπάρχουν ενδείξεις ότι το άτομο που οδηγούσε το όχημα ενδέχεται να είναι γυναίκα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση και η έρευνα συνεχίζεται με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.