Γαλάτσι: Βίντεο από την επίθεση ανήλικων σε σχολείο – «Τον βρήκε το βεγγαλικό στον μηρό» λέει η μητέρα του 13χρονου που τραυματίστηκε

Τρόμος επικράτησε την Παρασκευή 23/1 σε σχολείο στο Γαλάτσι όταν ομάδα ανηλίκων επιτέθηκε με βεγγαλικά και πυροτεχνήματα στο προαύλιο τραυματίζοντας έναν 13χρονο, την ώρα που έκανε γυμναστική.

Στο βίντεο του STAR φαίνεται η καταδρομική επίθεση των ανηλίκων που φορώντας κουκούλες πέταξαν βεγγαλικά στο προαύλιο.

«Ήταν τυχερός, πήγε (η φωτοβολίδα) στον μηρό ψηλά, στο δεξί του πόδι. Έπαθε έγκαυμα, κάηκε η φόρμα του. Φοβάμαι καθε μέρα που το παιδί μου πηγαίνει στο σχολείο, φοβόμουν και πριν, τώρα φοβάμαι ακόμα περισσότερο. Τι πρέπει να κάνω; Να πηγαίνω έξω από το σχολείο να παρακολουθώ; Κάποιος πρέπει να κάνει κάτι επιτέλους, κάποιος να ενδιαφερθεί», ανέφερε μεταξύ άλλων η μητέρα του 13χρονου που τραυματίστηκε για να προσθέσει:

«Έμαθα ότι είναι από άλλο σχολείο του Γαλατσίου. Θεώρησαν ότι έπρεπε να κάνουν αυτό που έκαναν σαν αντίποινα, προφανώς. Εκείνη την ώρα είχαν γυμναστική και έτυχε ο γιος μου να είναι πιο κοντά στην μπασκέτα της εισόδου και να έρθει πάνω του (το βεγγαλικό). Μερικά βεγγαλικά τα έβαζαν και μέσα σε μανταρίνια».