Γαλάτσι: Βίντεο από την επίθεση ανήλικων σε σχολείο – «Τον βρήκε το βεγγαλικό στον μηρό» λέει η μητέρα του 13χρονου που τραυματίστηκε
Σοκάρει η περιγραφή της
Τρόμος επικράτησε την Παρασκευή 23/1 σε σχολείο στο Γαλάτσι όταν ομάδα ανηλίκων επιτέθηκε με βεγγαλικά και πυροτεχνήματα στο προαύλιο τραυματίζοντας έναν 13χρονο, την ώρα που έκανε γυμναστική.
Στο βίντεο του STAR φαίνεται η καταδρομική επίθεση των ανηλίκων που φορώντας κουκούλες πέταξαν βεγγαλικά στο προαύλιο.
«Ήταν τυχερός, πήγε (η φωτοβολίδα) στον μηρό ψηλά, στο δεξί του πόδι. Έπαθε έγκαυμα, κάηκε η φόρμα του. Φοβάμαι καθε μέρα που το παιδί μου πηγαίνει στο σχολείο, φοβόμουν και πριν, τώρα φοβάμαι ακόμα περισσότερο. Τι πρέπει να κάνω; Να πηγαίνω έξω από το σχολείο να παρακολουθώ; Κάποιος πρέπει να κάνει κάτι επιτέλους, κάποιος να ενδιαφερθεί», ανέφερε μεταξύ άλλων η μητέρα του 13χρονου που τραυματίστηκε για να προσθέσει:
«Έμαθα ότι είναι από άλλο σχολείο του Γαλατσίου. Θεώρησαν ότι έπρεπε να κάνουν αυτό που έκαναν σαν αντίποινα, προφανώς. Εκείνη την ώρα είχαν γυμναστική και έτυχε ο γιος μου να είναι πιο κοντά στην μπασκέτα της εισόδου και να έρθει πάνω του (το βεγγαλικό). Μερικά βεγγαλικά τα έβαζαν και μέσα σε μανταρίνια».
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις