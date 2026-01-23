Τρόμος σε σχολείο στο Γαλάτσι – Ομάδα ανηλίκων έριξε βεγγαλικά στο προαύλιο και τραυμάτισαν έναν 13χρονο
Αναζητούνται οι δράστες
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής 23/1 σε σχολείο στο Γαλάτσι όταν άγνωστοι πέταξαν βεγγαλικά στο προαύλιο.
Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν στις 13:30 στο 3ο Γυμνάσιο Γαλατσίου όταν ομάδα 5 ανηλίκων, φορώντας όλοι κουκούλες, έριξε βεγγαλικά στο προαύλιο του σχολείου και τραυμάτισαν έναν 13χρόνο.
Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παίδων» με εγκαύματα στο πόδι, ενώ αναζητούνται οι δράστες από τις αστυνομικές Αρχές.
