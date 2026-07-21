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ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Τουρίστας πόζαρε γυμνός μπροστά στο άγαλμα του Καραμάνλη – Δείτε το βίντεο

Η εικόνα προκάλεσε αμηχανία αλλά και έντονες αντιδράσεις

Μύκονος: Τουρίστας πόζαρε γυμνός μπροστά στο άγαλμα του Καραμάνλη – Δείτε το βίντεο
DEBATER NEWSROOM

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Μύκονο όταν ένας άνδρας εντελώς γυμνός στήθηκε μπροστά στο άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Η εικόνα προκάλεσε αμηχανία αλλά και έντονες αντιδράσεις από όσους βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο, καθώς πρόκειται για έναν ιδιαίτερα πολυσύχναστο χώρο, από τον οποίο περνούν καθημερινά δεκάδες επισκέπτες. Αυτόπτες μάρτυρες παρακολουθούσαν έκπληκτοι το περιστατικό, ενώ αρκετοί έβγαλαν τα κινητά τους τηλέφωνα για να καταγράψουν όσα συνέβαιναν. Το σχετικό βίντεο κυκλοφόρησε λίγο αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας πλήθος σχολίων.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε χωρίς να ληφθεί υπόψη ότι ο χώρος είναι δημόσιος και ιδιαίτερα δημοφιλής σε κατοίκους και επισκέπτες της Μυκόνου. Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, οι οποίες αναμένεται να εξετάσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν και να προχωρήσουν στις ενέργειες που προβλέπονται.

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