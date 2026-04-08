Γαλάτσι: Συνελήφθησαν δυο ανήλικοι σε κλεμμένη μηχανή μετά από καταδίωξη

Στη σύλληψη δυο ανηλίκων ηλικίας 13 και 16 ετών προχώρησαν οι Αρχές το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης 8/4 στο Γαλάτσι μετά από καταδίωξη.

Ειδικότερα, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έκριναν ύποπτο δίκυκλο με δύο επιβαίνοντες στην περιοχή του Γαλατσίου και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Στη θέα τους, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, ωστόσο το όχημα ακινητοποιήθηκε και ο 16χρονος οδηγός επιχείρησε να διαφύγει πεζός. Αμφότεροι οι επιβαίνοντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γαλατσίου, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Όπως διαπιστώθηκε το εν λόγω δίκυκλο είχε αφαιρεθεί δύο ημέρες νωρίτερα από την περιοχή της Κυψέλης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.