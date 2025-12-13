Φυλακές Κορυδαλλού: Η αστυνομική επιχείρηση αποκάλυψε κινητά και αξεσουάρ
Σχηματίσθηκε δικογραφία σε τέσσερις κρατούμενους
Σε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε κελιά κρατουμένων στις φυλακές Κορυδαλλού εντοπίστηκαν συσκευές επικοινωνίας, όπως κινητά τηλέφωνα αλλά και τα αξεσουάρ τους.
Η ΕΛ.ΑΣ. την Παρασκευή (12/12) έκανε έφοδο στις φυλακές του Κορυδαλλού, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, επιχειρησιακών ομάδων και της Ε.Κ.Α.Μ.
Στη διάρκεια της έρευνας, τέσσερις κρατούμενοι βρέθηκαν να έχουν στην κατοχή τους συνολικά, τέσσερα κινητά τηλέφωνα, κάρτα sim, ένας αντάπτορας με το καλώδιο φόρτισης κινητού τηλεφώνου και μία θήκη ασύρματων ακουστικών.
Για τα αποτελέσματα της επιχείρησης ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί αρμοδίως.
