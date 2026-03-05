Φρίκη στην Αμαλιάδα: Έκλεισαν σε τσουβάλια εννιά κουτάβια και τα πέταξαν σε λίμνη

Φρίκη προκαλεί το περιστατικό κακοποίησης ζώων στην Αμαλιάδα, όπου εντοπίστηκαν μέσα σε λίμνη εννέα κουτάβια κλεισμένα μέσα σε τσουβάλια, στη γέφυρα στα Λαβδέικα.

Σύμφωνα με το ilialive, από τα εννέα ζώα, μόνο δύο βρέθηκαν ζωντανά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο. Είναι η κορυφή ενός παγόβουνου που στην Ηλεία όλοι γνωρίζουν αλλά λίγοι τολμούν να αγγίξουν. Ανεπιθύμητες γέννες, εγκαταλείψεις σε χωράφια, κάδους, ρέματα. Και τώρα, λίμνες.

Η στείρωση εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται από πολλούς ως «περιττή», «ανώφελη» ή «αντίθετη στη φύση». Όμως η πραγματικότητα είναι αμείλικτη. Η μη στείρωση οδηγεί σε ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό και τελικά, σε τέτοιες φρικαλεότητες.

Το γεγονός έγινε γνωστό ύστερα από σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα δύο σκυλάκια που σώθηκαν παλεύουν να ζήσουν και χρειάζονται υιοθεσία.