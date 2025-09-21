Φρίκη στη Ρόδο: Στον ανακριτή 83χρονος για τον βιασμό της 8χρονης εγγονής του

Σε μία από τις πιο συγκλονιστικές υποθέσεις παιδικής κακοποίησης των τελευταίων ετών, το Δικαστικό Συμβούλιο Ρόδου άνοιξε τον δρόμο για τη συνέχιση της ανάκρισης, καλώντας σε απολογία έναν 83χρονο άνδρα. Ο ηλικιωμένος κατηγορείται για κατ’ εξακολούθηση βιασμό, αιμομιξία και κατάχρηση ανηλίκου, με θύμα την ίδια του την εγγονή, μόλις 8 ετών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2021, όταν η μητέρα του παιδιού διαπίστωσε ερεθισμούς και η μικρή, που αντιμετωπίζει νοητική στέρηση, μίλησε για τις κακοποιητικές πράξεις που φέρεται να υπέστη τα καλοκαίρια του 2020 και του 2021. Τα λόγια της προκάλεσαν σοκ, ενώ ιατροδικαστικά ευρήματα κατέγραψαν σοβαρές κακώσεις, αν και μεταγενέστερες γνωματεύσεις άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο εναλλακτικών αιτιών.

Η ανακριτική διαδικασία είχε «παγώσει», καθώς ο ανακριτής θεώρησε πως δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για απολογία, όμως η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών διαφώνησε. Το Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε τελικά ότι η απολογία του κατηγορούμενου είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση της έρευνας.

Ο 83χρονος αρνείται κάθε κατηγορία και υποστηρίζει ότι πρόκειται για σκευωρία, κατηγορώντας τη θεία του παιδιού ότι ευθύνεται για τις κακώσεις με στόχο την οικονομική εκμετάλλευση της υπόθεσης.

Παράλληλα, θα διερευνηθούν και καταγγελίες μιας 52χρονης γυναίκας, που υποστηρίζει πως υπήρξε θύμα του όταν ήταν παιδί.

Η απολογία του ηλικιωμένου έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Τετάρτη, με τις δικαστικές αρχές να αποφασίζουν αν θα προφυλακιστεί ή αν θα αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.