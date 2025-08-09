Βουλγαρία: Σοκ με 38χρονο Έλληνα που υποχρέωνε ανήλικη να κακοποιεί την αδελφή της

Μία τρομακτική υπόθεση έλαβε χώρα στην Βουλγαρία με κατηγορούμενο έναν 38χρονο Έλληνα που ανάγκαζε, μέσω διαδικτύου, ανήλικη να κακοποιεί σεξουαλικά την αδελφή της.

Σε βάρος του κατηγορούμενου σχηματίστηκε δικογραφία για παιδική πορνογραφία και σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου μέσω διαδικτύου καθώς ο ίδιος βιντεοσκοπούσε τις πράξεις στις οποίες εξανάγκαζε την ανήλικη.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που διαβιβάστηκαν στην ΕΛ.ΑΣ.

Από τις Αρχές της Βουλγαρίας και των ΗΠΑ, μέσω του Τμήματος Europol της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής ο συγκεκριμένος χρήστης, σε επικοινωνία που είχε με ανήλικη, κάτοικο Βουλγαρίας, μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, χρησιμοποιώντας τεχνικές χειραγώγησης και ασκώντας ψυχολογική βία, για να προκαλέσει τον φόβο στο κορίτσι, του απέσπασε σεξουαλικό υλικό στο οποίο εμφανίζεται η ίδια, ενώ την εξανάγκασε να κακοποιήσει σεξουαλικά την επίσης ανήλικη αδερφή της.

Από τις αστυνομικές έρευνες, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 38χρονου, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά και τρεις σκληροί δίσκοι.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα κατασχεθέντα θα αποσταλούν στο αρμόδιο τμήμα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για περαιτέρω εργαστηριακή διερεύνηση.