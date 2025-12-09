Φουντώνει η “εξέγερση” των αγροτών, στον διάλογο επιμένει η κυβέρνηση – Βαριές κατηγορίες για τα επεισόδια στα Χανιά (βίντεο)

Εντείνονται μέρα με τη μέρα οι κινητοποιήσεις των αγροτών ανά την επικράτεια με νέα δυναμικά μπλόκα και αποκλεισμούς αεροδρομίων και λιμανιών. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση επιμένει να εκπέμπει μηνύματα διαλόγου στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα.

Τα μπλόκα που έχουν στηθεί σε διάφορα κομβικά σημεία της χώρας ξεπερνούν τα 50, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να ζητούν να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Κλειστοί από τρακτέρ είναι από το βράδυ της Δευτέρας οι δύο οδικοί άξονες Βορρά-Νότου και Ανατολής-Δύσης, η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης και η Εγνατία οδός. Μπλόκα έχουν στηθεί και στην Ιονία και την Ολυμπία οδό, αλλά και στα τελωνεία, όπου οι αγρότες ανοιγοκλείνουν τα μεθοριακά περάσματα.

Ωστόσο, οι αγροτοκτηνοτρόφοι εμφανίζονται αποφασισμένοι να ενισχύσουν τα μπλόκα και να προχωρήσουν σε αποκλεισμούς καίριων υποδομών.

Οι αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί περιλαμβάνουν αποκλεισμούς σε ιδιαίτερα κρίσιμες υποδομές, όπως το διυλιστήριο Καλοχωρίου, το κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Δείτε ΕΔΩ τα μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα

Συλλήψεις και βαριές κατηγορίες για τα χθεσινά επεισόδια στην Κρήτη

Η κατάσταση στην Κρήτη παραμένει εκρηκτική, μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν χθες Δευτέρα, όταν αγρότες στο Ηράκλειο εκτόξευσαν πέτρες εναντίον των ΜΑΤ που απάντησαν με χημικά.

Μάλιστα, συνελήφθησαν δύο άτομα, τα οποία συμμετείχαν στα επεισόδια στο Ηράκλειο, με το ένα να έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στα Χανιά, τα επεισόδια πήραν διαστάσεις, όταν ομάδα αγροτών έσπασε με μαγκούρες και κατσούνες ένα περιπολικό και στη συνέχεια το αναποδογύρισαν, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Το βράδυ της Δευτέρας οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης έκλεισαν και πάλι το Αεροδρόμιο Ηρακλείου “Νίκος Καζαντζάκης“, μετά την απόφαση που έλαβαν αγροτοκτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς από το Ηράκλειο, το Λασίθι και το Ρέθυμνο, που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.

Έτσι, οι πτήσεις από και προς το Αεροδρόμιο Ηρακλείου, σταμάτησαν και πάλι στις 23:00 και δεν θα διεξάγονται τουλάχιστον μέχρι και σήμερα στις 10 το πρωί, οπότε και θα συνεδριάσει εκ νέου η Συντονιστική Επιτροπή για να λάβει νεότερες αποφάσεις.

Χωρίς εντάσεις η νύχτα στο αεροδρόμιο Χανίων, με τους αγρότες και κτηνοτρόφους να βρίσκονται εντός των χώρων υποδοχής καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, οργανώνοντας τις επόμενες κινήσεις του αγώνα τους.

Η κεντρική πύλη παραμένει ανοιχτή με απρόσκοπτη την κίνηση των επιβατών, οι πτήσεις διεξάγονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους, χωρίς καθυστερήσεις

Εν τω μεταξύ, σε βάρος των τουλάχιστον 20 αγροτών που ταυτοποιήθηκαν ότι συμμετείχαν στα χθεσινά επεισόδια στα Χανιά, σχηματίστηκε δικογραφία με βαρύτατες κατηγορίες όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία-οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή και κατά συναυτουργία, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης και παρακώλυση συγκοινωνιών.

Σημειώνεται ότι ανάμεσά τους έχουν ταυτοποιηθεί άτομα με σκληρό ποινικό παρελθόν, υπόδικοι και κατάδικοι (εγκληματική οργάνωση για διακίνηση ναρκωτικών, κατοχή όπλων και εκρηκτικών, εκβιάσεις, ζωοκλοπές).

Η εικόνα στην υπόλοιπα χώρα

Τουλάχιστον 20 μπλόκα είναι ενεργά από τη Λάρισα και βορειότερα. Στη Νίκαια, οι Θεσσαλοί αγρότες, που δηλώνουν αποφασισμένοι να αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου, προχώρησαν χθες για δύο ώρες στον αποκλεισμό και των παρακαμπτήριων δρόμων, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τη διέλευση των οχημάτων.

Στην Αθηνών – Λαμίας, στο μπλόκο του Μπράλου, οι αγρότες απέσυραν τα τρακτέρ με τα οποία είχαν αποκλείσει τους παραδρόμους. Ο αποκλεισμός διήρκεσε μια ώρα, όπως είχαν προαναγγείλει και η κυκλοφορία πλέον θα πραγματοποιείται από τους παραδρόμους. Αναμένεται να γίνει η γενική συνέλευση των αγροτών στο μπλόκο, για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Από την πλευρά τους, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Αχαΐα μπήκαν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, μέσω της μεγάλης περιμετρικής οδού, στην πόλη της Πάτρας και η μηχανοκίνητη πορεία είχε τελικό προορισμό το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Μόλις έφθασαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην μεγάλη περιμετρική απέκλεισαν τον κόμβο του Γλαύκου, ενώ αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν σε ετοιμότητα έστησαν φραγμό, ώστε να μην κατευθυνθούν προς το νότιο λιμάνι.

Το μπλόκο της Ιονίας οδού έχει στηθεί στην είσοδο της πόλης της Άρτας, όπου οι αγρότες εξέτασαν το ενδεχόμενο να κλείσουν και τους παράδρομους της Εθνικής Οδού, κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί σήμερα. Επίσης, υπήρξαν συζητήσεις για ενδεχόμενο κλείσιμο και της παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Άρτας.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι με πάνω από 700 τρακτέρ παραμένουν συγκεντρωμένα στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας πάνω στην Εγνατία Οδό, συνεχίζεται η μεγάλη κινητοποίηση των αγροτών της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι καλούν τα Σωματεία σε γενική απεργία, δηλώνοντας αποφασισμένοι.

Σύμφωνα πάντως με τους αγρότες υπάρχει πρόθεση κλιμάκωσης της κινητοποίησής τους και ενδέχεται να κλείσουν επ’ αόριστον και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Από τον άξονα της Άρτας μέχρι τη Φιλιππιάδα είναι κλειστός ο δρόμος, μπλόκο υπάρχει εδώ και μια εβδομάδα στο Καλπάκι Ιωαννίνων ενώ αναμένεται και στη Θεσπρωτία κινητοποίηση – πορεία διαμαρτυρίας την Πέμπτη.

Το πρώτο μπλόκο μέσα στον νομό Χαλκιδικής, πρόκειται να στηθεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι, στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία, με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών της ευρύτερης περιοχής, όπως αποφασίστηκε στη γενική συνέλευσή τους.

Ακόμη, ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας το κλείσιμο της Εθνικής οδού Καλαμάτας – Μεσσήνης ύστερα από την ηχηρή παρουσία των αγροτών του νομού, αρχικά στην Καλαμάτα. Στη Νάουσα, προγραμματίζεται για το πρωί νέο μπλόκο στη διασταύρωση του Σιδηροδρομικού Σταθμού.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Δευτέρας, κινητοποίηση πραγματοποίησαν οι αγρότες της Καρδίτσας έξω από το πολιτικό γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, όπου σε μια συμβολική κίνηση άδειασαν ζωοτροφές στο οδόστρωμα.

Αποκλεισμένη παραμένει η είσοδος του λιμανιού της Μυτιλήνης, εμποδίζοντας μάλιστα τη φόρτωση του πλοίου «Διαγόρας», το οποίο αναχώρησε χωρίς επιβάτες.

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό βρίσκεται από τις 3/12 το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου.

Μπλόκο έχει στηθεί και στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ, όπου συμμετέχουν και μελισσοκόμοι.

Τι ζητούν οι αγρότες για να ανοίξουν τους δρόμους – Τι μελετά η κυβέρνηση

Με τις κινητοποιήσεις να εντείνονται, αγρότες και κυβέρνηση ψάχνουν εκ νέου σημεία επαφής προκειμένου να αποκλιμακωθεί η κόντρα.

Στο Μέγαρο Μαξίμου γίνονται αλλεπάλληλες συσκέψεις για να διαμορφωθεί ένα “πακέτο” για τη συνολική διαπραγμάτευση με τους αγροτοσυνδικαλιστές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση δεν πρόκειται να συζητήσει για τοπικά προβλήματα στη διαπραγμάτευση για τη λήξη των αγροτικών κινητοποιήσεων, αλλά θα επιμείνει στην ανάγκη εξεύρεσης συνολικών λύσεων.

Έτσι, η κυβέρνηση ζητά, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, “συντεταγμένη και συγκεκριμένη εκπροσώπηση των αγροτών, με συγκεκριμένα αιτήματα”.

Από τη μεριά τους, οι αγρότες προετοιμάζουν ένα πανελλαδικό Όργανο που θα αναλάβει το βάρος της διαπραγμάτευσης σε πανελλαδική συνεδρίαση στη Νίκαια, που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο.

Πάντως, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι θα γίνουν οι πληρωμές των επιδοτήσεων που έχουν καθυστερήσει, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι στην κυβέρνηση γίνονται συζητήσεις που έχουν να κάνουν με το κόστος της αγροτικής παραγωγής.

Τα σενάρια που κυκλοφορούν σχετικά με το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τις καλλιέργειες, που έχει οριστεί στη χαμηλή τιμή των 9,2 λεπτών του ευρώ ανά Κwh, είναι πολλά, με τους αγροτοσυνδικαλιστές να ζητούν να πέσει στα 7 λεπτά του ευρώ ανά KWh. Ωστόσο, δηλώνουν έτοιμοι να συμβιβαστούν στα 8 λεπτά ανά Kwh.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γίνεται συζήτηση και για νέα παρέμβαση στο αγροτικό πετρέλαιο.

Ακόμα, οι αγρότες ζητούν να ισχύσουν ελάχιστες κατώτατες τιμές για τους παραγωγούς, κάτι που θεωρείται ως ένα ανεδαφικό αίτημα από την κυβέρνηση.

Πάντως, η επόμενη εβδομάδα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την επίτευξη ενός συμβιβασμού που θα σταματήσει τα μπλόκα, ενόψει και των γιορτών των Χριστουγέννων.