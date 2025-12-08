Ανυποχώρητοι οι αγρότες σε Κρήτη και σε άλλες περιοχές της χώρας – Σκληραίνουν τη στάση τους τις επόμενες ημέρες (Βίντεο)

Τις κινητοποιήσεις τους συνεχίζουν οι αγρότες σε όλη τη χώρα, τις οποίες και αναμένεται να σκληρύνουν τις επόμενες ημέρες.

Συγκεκριμένα, ήδη έχουν στηθεί 54 μπλόκα σε σημεία του οδικού δικτύου και αναμένεται τις επόμενες ώρες να παρθούν αποφάσεις για αποκλεισμούς σε λιμάνια και αεροδρόμια. Ήδη το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην Κρήτη μετά τα επεισόδια που υπήρξαν την Δευτέρα 8/12 σε Ηράκλειο και Χανιά, με δυο συλλήψεις να έχουν γίνει ήδη στο αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, σύμφωνα με το Cretalive από την Αθήνα θα μεταφερθούν δυο διμοιρίες στην Κρήτη προκειμένου να συνδράμουν στις αστυνομικές δυνάμεις του νησιού που κινούνται σε τεντωμένο σχοινί.

Στο Ηράκλειο την Τρίτη θα βρίσκεται και το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris με εκατοντάδες Ισραηλινούς επιβάτες που θα θελήσουν να κάνουν τις βόλτες τους στην πόλη του Ηρακλείου και σε διάφορα αξιοθέατα. Χρειάζονται λοιπόν επιπρόσθετες δυνάμεις αφού τα «μέτωπα» είναι πολλά και διάσπαρτα.

Χανιά: Διανυκτερεύουν στο αεροδρόμιο οι αγρότες: Ζητούν συνάντηση με Καλογερή και βουλευτες

Στο αεροδρόμιο των Χανίων αναμένεται να διανυκτερεύσουν οι αγρότες, με τις πτήσεις να πραγματοποιούνται κανονικά, ενώ η λειτουργία του αεροδρομίου δεν θα παρακωλυθεί, παρά την παρουσία των αγροτών στο σημείο.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος των Κτηνοτρόφων κ, Γιάννης Βερυκάκης, έχουν ζητήσει συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκο Καλογερή, προκειμένου να συζητηθούν όλα τα αιτήματά τους και να εξασφαλίσουν τις πληρωμές που τους οφείλονται λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ηράκλειο: Έφυγαν από την πίστα οι αγροτοκτηνοτρόφοι, μένουν όμως στο αεροδρόμιο

Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους και στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς οι εκατοντάδες συγκεντρωμένοι στον διάδρομο προσγείωσης – απογείωσης αποχώρησαν από την πίστα το απόγευμα “σε ένδειξη καλής θέλησης”.

Ωστόσο, λίγο αργότερα, αντιπροσωπεία τους ζήτησε από τον Αερολιμενάρχη Ηρακλείου, Ι. Ουρανό, να κλείσουν οριστικά το χώρο του αεροδρομίου. Τελικά, θα επιτρέψουν την πραγματοποίηση πτήσεων μέχρι τις 11.00 το βράδυ και στη συνέχεια κλείνουν ¨ολοκληρωτικά” το αεροδρόμιο, μέχρι τις 10.00 το πρωί της Τρίτης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τριανταφυλλάκης: «Μας πυροβόλησαν με πλαστικές σφαίρες, έχουμε τραυματίες»

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Κρήτης, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, στην εκπομπή «Ώρα Αιχμής» της ΚΡΗΤΗ TV ανέφερε πως πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι τραυματίστηκαν σήμερα από πλαστικές σφαίρες που –όπως είπε– χρησιμοποίησαν οι αστυνομικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

«Δεχτήκαμε επίθεση. Πώς μπορούσαμε να μείνουμε άπραγοι;» ανέφερε χαρακτηριστικά, μεταφέροντας το κλίμα οργής στον χώρο των αγροτών. Όπως σημείωσε, το αεροδρόμιο Ηρακλείου θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεότερης απόφασης, με τις εξελίξεις να κρίνονται αύριο στη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κρήτη: Ταυτοποιήθηκαν οι αγρότες που τραυμάτισαν αστυνομικούς σε Ηράκλειο και Χανιά – Κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση

Σκηνές άγριας Δύσης θύμησαν τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν το πρωί της Δευτέρας (08.12) μεταξύ αγροτών και αστυνομικών περιμετρικά από το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο και από το αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» στα Χανιά.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ταυτοποιήθηκαν όσοι έσπασαν την περίφραξη γύρω από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, αλλά κι εκείνοι που αναποδογύρισαν το αυτοκίνητο της ΕΛ.ΑΣ στα Χανιά. Όλοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με την κατηγορία της σύστασης «εγκληματικής οργάνωσης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην περιοχή του Ηρακλείου οι αγρότες αποχώρησαν από την πίστα του αεροδρομίου που είχαν παραμείνει για σχεδόν δύο ώρες. Οι πτήσεις εξακολουθούν να μην εκτελούνται. Την ίδια ώρα στα Χανιά οι αγρότες εξακολουθούν να βρίσκονται στην είσοδο των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου με τις πτήσεις να πραγματοποιούνται κανονικά.

Το χρονικό της έντασης

Χάος προκλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (8/12) στα μπλόκα των αγροτών του Ηρακλείου και των Χανίων μετά την προσπάθεια τους να εισέλθουν στους χώρους των αεροδρομίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά τις 2 το μεσημέρι, αγροτοκτηνοτρόφοι “εισέβαλαν” στο αεροδρόμιο Ηρακλείου “Νίκος Καζαντζάκης” και έφτασαν μέχρι την πίστα του αερολιμένα. Οι αγρότες στο «Νίκος Καζαντζάκης» έχουν μπει μέσα στην πίστα.

Δείτε εικόνες από τα επεισόδια:

Αγρότες: Οι δρόμοι και οι παρακαμπτήριοι που είναι κλειστοί

Από τη Μακεδονία και τη Θράκη, μέχρι τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και πλέον την Κρήτη, όπου σημειώθηκαν και σοβαρά επεισόδια με τα ΜΑΤ, ολοένα περισσότερα τρακτέρ βγαίνουν στους δρόμους. Από σήμερα (08.12), οι αγρότες αποφάσισαν να προχωρούν και σε συμβολικά κλεισίματα παρακαμπτήριων οδών για ορισμένες ώρες.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, αγρότες του μπλόκου Ε-65 έφτασαν με τα τρακτέρ τους έξω από το γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, στην Καρδίτσα.

Παράλληλα, σε όλη τη χώρα βρίσκονται σε εξέλιξη συσκέψεις για πιο σκληρή γραμμή από τη Δευτέρα, ενώ τα μπλόκα αυξάνονται διαρκώς.

Νέα μπλόκα και αποκλεισμοί

Ιδιαίτερη ένταση επικρατεί στη Θεσσαλία. Το απόγευμα, οι αγρότες στη Νίκαια Λάρισας προχώρησαν στον αποκλεισμό και των δύο παρακαμπτήριων της Εθνικής Οδού, προειδοποιώντας ότι στη πανελλαδική σύσκεψη του Σαββάτου (13.12) θα ληφθούν ακόμη πιο σκληρά μέτρα. «Αυτό είναι μόνο η αρχή», τονίζουν χαρακτηριστικά.

Στόχος των κινητοποιήσεων δεν είναι μόνο οι οδικές αρτηρίες, αλλά και τα λιμάνια, με τους αγρότες να σχεδιάζουν αποκλεισμούς που θα επηρεάσουν και τις θαλάσσιες μεταφορές.

Την ίδια ώρα, αρκετοί οδηγοί εκφράζουν την αλληλεγγύη τους. «Πάω στη δουλειά, αλλά τους στηρίζω. Ο αγώνας τους είναι δίκαιος», δήλωσε διερχόμενος οδηγός.

Μπλόκα ανά περιοχή

Μακεδονία – Θεσσαλία – Κεντρική Ελλάδα

Μάλγαρα: Κλειστά επ’ αόριστον τα διόδια προς Αθήνα.

Ιόνια Οδός: Κλειστή στους κόμβους Άρτας και Αγγελοκάστρου.

Μικροθήβες: Ενίσχυση από αγρότες Πηλίου με 50 αγροτικά οχήματα. Οι ελαιοπαραγωγοί διαμαρτύρονται για την εξαιρετικά χαμηλή τιμή του λαδιού στην Ελλάδα (3,5 €/κιλό), σε σχέση με Αλβανία (8 €) και Ιταλία (9 €).

Στερεά Ελλάδα

Μπλόκα σε Ναυπακτία, Δωρίδα.

Σταθμευμένα τρακτέρ στη γέφυρα Μόρνου.

Μπλόκο στη γέφυρα Ευήνου στο Μεσολόγγι.

Κινητοποιήσεις σε Βόνιτσα και Άκτιο.

Πελοπόννησος

Κάτω Αχαΐα: Αποκλεισμός του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών–Πύργου.

Αίγιο: Μπλόκο στη γέφυρα Σελινούντα.

Καθημερινός ολιγόωρος αποκλεισμός στον Πατρών–Κορίνθου.

Στον κόμβο Πύργου, επίσης καθημερινά, ολιγόωρος αποκλεισμός του Πατρών–Πύργου.

Κρήτη

Μπλόκο στην Παχιά Άμμο Λασιθίου.

Μπλόκο στον κόμβο Πεζών στο Ηράκλειο.

Τρία ενεργά μπλόκα μέσα στο Ηράκλειο.

Ένα στο Ρέθυμνο και τρία στα Χανιά.

Στις 11:30 οι αγροτοκτηνοτρόφοι πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία από το Παγκρήτιο Στάδιο.

Ήπειρος