Κρήτη: Ταυτοποιήθηκαν και σχηματίζεται δικογραφία για περίπου 200 άτομα για τα επεισόδια σε Χανιά και Ηράκλειο

Στην ταυτοποίηση περίπου 200 ατόμων που συμμετείχαν στα επεισόδια ανάμεσα σε αγρότες και αστυνομικές δυνάμεις σε Χανιά και Ηράκλειο Κρήτης προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει από βίντεο και φωτογραφίες που έχουν στην κατοχή τους περίπου 200 άτομα, τα οποία αναμένεται να αντιμετωπίσουν βαριές κατηγορίες για όσα συνέβησαν την Δευτέρα 8/12.

Όσοι ταυτοποιηθούν θα αντιμετωπίσουν βαριές κατηγορίες όπως απόπειρες ανθρωποκτονίας κατά συρροή, οπλοφορία, οπλοχρησία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, φθορές κατά συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης αλλά και παρακώλυση συγκοινωνιών. Παράλληλα, ερευνάται και η κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης, με τις αστυνομικές Αρχές να προσπαθούν να την αποτυπώσουν στην δικογραφία.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν τα άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί έχουν απασχολήσει για διάφορους λόγους στο παρελθόν τις Αρχές. Από εκεί και πέρα, αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία για όσους ταυτοποιηθούν.

Το σκηνικό της έντασης

Χάος προκλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (8/12) στα μπλόκα των αγροτών του Ηρακλείου και των Χανίων μετά την προσπάθεια τους να εισέλθουν στους χώρους των αεροδρομίων.

Μετά τις 2 το μεσημέρι, αγροτοκτηνοτρόφοι “εισέβαλαν” στο αεροδρόμιο Ηρακλείου “Νίκος Καζαντζάκης” και έφτασαν μέχρι την πίστα του αερολιμένα. Οι αγρότες στο «Νίκος Καζαντζάκης» έχουν μπει μέσα στην πίστα.

Αποκλεισμένο ήταν το αεροδρόμιο Χανίων μετά το μπλόκο που κατάφεραν να πραγματοποιήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού σήμερα το μεσημέρι. Σε πεδίο μάχης ανάμεσα σε αγρότες και αστυνομικές δυνάμεις μετατράπηκε ο χώρος πέριξ του αεροδρομίου Ηρακλείου.

Απ’ τον πετροπόλεμο προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε λεωφορεία του Αστικού ΚΤΕΛ Ηρακλείου, καθώς και σε οχήματα εργαζομένων που ήταν σταθμευμένα στο αμαξοστάσιο της εταιρείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγρότες ζητούν να αφεθούν ελεύθεροι συνάδελφοί τους που συνελήφθησαν νωρίτερα στα επεισόδια. Εάν συμβεί αυτό δηλώνουν ότι θα αποχωρήσουν από την πίστα του αεροδρομίου.

Όσον αφορά το αεροδρόμιο, η κεντρική πύλη έκλεισε από τις 2:30 με αποτέλεσμα επισκέπτες ταξιδιώτες και τουρίστες να μην μπορούν να εισέλθουν και να εξέλθουν του αεροδρομίου ”Ιωάννης Δασκαλογιάννης” εκτός από περιπτώσεις που αφορούν σε θέματα υγείας.

Μετά τα επεισόδια στον οδικό άξονα που οδηγεί στο αεροδρόμιο, τον πετροπόλεμο, τα χημικά, τις κρότου λάμψεις και καπνογόνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι κατάφεραν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό να φτάσουν στην κεντρική πύλη όπου και τοποθέτησαν κάδους απορριμμάτων και τα σώματα τους, όπως είπαν, «ως ασπίδα για τον αγώνα επιβίωσης» που δίνουν.

Επεισόδια και στα Χανιά

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν να τους επιτραπεί η διέλευση για να προσεγγίσουν, το χώρο του αερολιμένα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους. Το αίτημα δεν έγινε αποδεκτό, αγρότες και κτηνοτρόφοι έσπασαν το μπλόκο των αστυνομικών και ακολούθησαν μεγάλης έκτασης επεισόδια, με ρίψη χημικών και πετρόπολεμο ανάμεσα σε ΜΑΤ και αγροτοκτηνοτρόφους.

Η ίδια εικόνα και έξω από το αεροδρόμιο Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης», όπου αγρότες αναποδογύρισαν περιπολικό, ενώ οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. απάντησαν με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων για να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους. Από τα επεισόδια υπήρξαν δύο τραυματίες, ένας αστυνομικός και ένας πολίτης.

Μετά από τα εκτεταμένα επεισόδια, με πετροπόλεμο και χημικά, οι αστυνομικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν και επέτρεψαν στους διαμαρτυρόμενους παραγωγούς να συνεχίζουν πεζοί προς το αεροδρόμιο.

