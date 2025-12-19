Φωτογραφίες ντοκουμέντα με τα πακέτα με την κοκαΐνη που μετέφερε ο «Έλληνας Εσκομπάρ»

Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν από την ΕΛΑΣ οι φωτογραφίες με τα πακέτα με την κοκαΐνη που μετέφερε ο «Έλληνας Εσκομπάρ» με αλιευτικό σκάφος.

Συγκεκριμένα, στις φωτογραφίες φαίνονται όσα εντόπισαν οι Αρχές μετά τις έρευνες που πραγματοποίησαν τις προηγούμενες ημέρες.

«Η έρευνα ξεκίνησε μετά από αξιοποίηση στοιχείων που περιήλθαν από το Γραφείο DEA της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα και στη συνέχεια αναπτύχθηκε κλιμακωτά συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, Όπλων και Λοιπών Ελεγχόμενων Προϊόντων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τη Europol- EU Drugs Unit, τον FRONTEX, το Maritime Analysis and Operations Centre- Narcotics (MAOC-N) και το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας.

Απότοκο της στενής και απολύτως επαγγελματικής συνεργασίας, υπήρξε η επιτυχής υλοποίηση της επιχείρησης, που ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής (14-12-2025) σε υπεράκτια περιοχή της Γαλλίας και συνεχίστηκε στη χώρα μας, κατά την οποία απετράπη η εισαγωγή στην Ευρώπη τόνων κοκαΐνης, ενώ συνελήφθησαν -10- μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά στα οποία και το αρχηγικό.

Το εύρος δράσης της οργάνωσης ήταν διεθνές: σημεία επαφής σε Λατινική Αμερική, απόπειρα ενεργοποίησης διαδρομής μέσω Αφρικής, επιχειρησιακή κίνηση στον Ατλαντικό Ωκεανό και προορισμοί εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η Χώρα μας» ανέφερε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγος Φώτιος Ντουίτσης.

Η Εκπρόσωπος Τύπου Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου, είχε αναπτύξει αναλυτικά τον ρόλο κάθε μέλους της εγκληματικής οργάνωσης καθώς και τα αποτελέσματα της επιχείρησης. «Στο πλαίσιο της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο σκάφος βρέθηκε να κατέχουν με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση και για λογαριασμό των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης -136- πακέτα, τα οποία περιείχαν κοκαΐνη. Καθένα απ’ αυτά είχε βάρος 25 έως 35 κιλά με τη συνολική ποσότητα να υπολογίζεται από 3 τόνους και 400 κιλά έως 4 τόνους και 760 κιλά, καθώς η ακριβής ζύγιση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη» ανέφερε.