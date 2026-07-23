Ιπποκράτειο: “Συγγνώμη” Γεωργιάδη για τραυματιοφορέα που αρνήθηκε αναπηρικό αμαξίδιο σε ηλικιωμένο

Παρέμβαση για το ζήτημα που προέκυψε με έναν τραυματιοφορέα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης έκανε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Γεωργιάδης ζήτησε δημόσια «συγγνώμη» για το περιστατικό και τόνισε πως αν γίνει καταγγελία θα διαταχθεί αμέσως ΕΔΕ.

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Πρώτον ζητώ πραγματικά και ειλικρινώς συγγνώμη ως Υπουργός Υγείας της Ελλάδος για το απαράδεκτο αυτό περιστατικό. Το ΕΣΥ έχει μόνον μία αποστολή να εξυπηρετεί τον κόσμο που έχει ανάγκη. Ούτε τα καροτσάκια, ούτε τίποτε δεν έχει νόημα να υπάρχει εάν δεν εξυπηρετούμε όσους έχουν…— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 22, 2026

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο τραυματιοφορέας αρνήθηκε το πρωί της Τετάρτης 22/7 να δώσει αναπηρικό αμαξίδιο για την μεταφορά ηλικιωμένου ασθενή, παρά τον καύσωνα.

Ειδικότερα, ο 87χρονος άνδρας είχε πάει στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο επειδή δεν ένιωθε καλά, με τον γιο του να ζητά από τον τραυματιοφορέα αναπηρικό αμαξίδιο ώστε να τον μεταφέρει στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου, που βρίσκονται σε απόσταση περίπου 100 μέτρων. Εκείνος το αρνήθηκε και ο ηλικιωμένος κατέληξε να πηγαίνει στα εξωτερικά ιατρεία με τα πόδια, κρατώντας τον γιο του.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας, επαλήθευσε τις πληροφορίες αλλά ακόμα δεν έχει γίνει καμία καταγγελία. Ο υπουργός Υγείας ζήτησε συγγνώμη από τον ηλικιωμένο, λέγοντας πως αν υπάρξει επίσημη καταγγελία θα διατάξει αμέσως ΕΔΕ.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ζήτησε συγγνώμη από τον ηλικιωμένο, ξεκαθαρίζοντας πως αν υπάρξει επίσημη καταγγελία θα διατάξει αμέσως ΕΔΕ.

«Θα ήθελα να παρακαλέσω μην χαρακτηρίσει αυτή η μία λάθος συμπεριφορά ενός υπαλλήλου μας, το σύνολο του ΕΣΥ» πρόσθεσε ακόμα.

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Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Πρώτον ζητώ πραγματικά και ειλικρινώς συγγνώμη ως Υπουργός Υγείας της Ελλάδος για το απαράδεκτο αυτό περιστατικό. Το ΕΣΥ έχει μόνον μία αποστολή να εξυπηρετεί τον κόσμο που έχει ανάγκη. Ούτε τα καροτσάκια, ούτε τίποτε δεν έχει νόημα να υπάρχει εάν δεν εξυπηρετούμε όσους έχουν ανάγκη. Εάν γίνει επίσημη καταγγελία για το περιστατικό θα διατάξω αμέσως ΕΔΕ. Αν και διαπίστωσα ότι το περιστατικό αυτό, όπως περιγράφεται στο άρθρο είναι απολύτως αληθές, εντούτοις δεν έχει γίνει επίσημη καταγγελία έως αυτή την στιγμή. Χωρίς επίσημη καταγγελία θα κάνουμε απλή σύσταση αλλά ας είναι αυτή μου η ανάρτηση και μια δημόσια εντολή σε όλο μας το προσωπικό να εξυπηρετούν τον κόσμο πάντα.

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Θα ήθελα να παρακαλέσω μην χαρακτηρίσει αυτή η μία λάθος συμπεριφορά ενός υπαλλήλου μας, το σύνολο του ΕΣΥ. Το ΕΣΥ και εξυπηρετεί και διασώζει και κατά κανόνα το προσωπικό του σκίζεται για τους ασθενείς μας και γενικά για όσους έχουν ανάγκη. Η συνδικαλιστική ιδιότητα του πρωταγωνιστή δεν αποτελεί δικαιολογία».