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ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο ιατροδικαστής Χανίων για αλλοίωση ιατρικών εξετάσεων – Χειροπέδες σε δικηγόρο και σε άλλα δύο άτομα

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα

Συνελήφθη ο ιατροδικαστής Χανίων για αλλοίωση ιατρικών εξετάσεων – Χειροπέδες σε δικηγόρο και σε άλλα δύο άτομα
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Αίσθηση προκαλεί στα Χανιά η σύλληψη του ιατροδικαστή του νομού και άλλων τριών ατόμων, με την κατηγορία ότι παραποιούσαν αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής Χανίων, ένας δικηγόρος και δύο άτομα από το εργαστήριο τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης φέρεται ότι αλλοίωναν τις τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών.

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Ο ιατροδικαστής Χανίων και οι άλλοι τρεις που συνελήφθησαν, στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην Κρήτη, αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών την ερχόμενη Δευτέρα 27/7.

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