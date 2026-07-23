Μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς στην Κάλυμνο – Πάνω από το λιμάνι οι φλόγες

Νέος συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι της Πέμπτης 23/7 στην Κάλυμνο, καθώς αναζωπυρώθηκε η φωτιά που είχε ξεσπάσει χθες στην περιοχή του Άγιου Σάββα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε χθες περίπου στις 22:30 το βράδυ της Τετάρτης για τη φωτιά και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις.

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Στο έργο της κατάσβεσης πήραν μέρος εννοά πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καλύμνου. Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρήχε μια υδροφόρα του δήμου Καλύμνου.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Καλυμνίων, Γιάννης Μαστροκούκος, η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο περίπου στις 1.30 τα ξημερώματα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν στην περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποιούσαν περιπολίες και επιτήρηση της περιοχής.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης της χθεσινής πυρκαγιάς, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε.