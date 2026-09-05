Φλωρίδης από ΔΕΘ: «Σε δύο χρόνια η ελληνική Δικαιοσύνη θα συγκρίνεται με τις καλύτερες παγκοσμίως»

Την εκτίμηση ότι μέσα στην επόμενη διετία η ελληνική Δικαιοσύνη θα μπορεί να συγκρίνεται με τα καλύτερα δικαστικά συστήματα παγκοσμίως διατύπωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

Μιλώντας στην εκδήλωση της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ με τίτλο «Transforming Greece: Από την Ελλάδα 2.0 στην Ελλάδα 2030», στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, ο υπουργός αναφέρθηκε στις αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη, με αιχμή τον ψηφιακό ηλεκτρονικό φάκελο.

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Όπως υποστήριξε, πρόκειται για ένα σύστημα που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σε άλλη χώρα και το οποίο μπορεί να αλλάξει ριζικά τη λειτουργία της ελληνικής Δικαιοσύνης.

«Όταν τα συστήματα που έχουν εγκατασταθεί λειτουργήσουν όχι στο 100%, αλλά έστω στο 50%, η ελληνική Δικαιοσύνη θα αλλάξει οριστικά εποχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από τα 4,5 χρόνια στους οκτώ μήνες η αναμονή για δικάσιμο

Ο Γιώργος Φλωρίδης αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση του δικαστικού χάρτη και στην ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, κάνοντας λόγο για μία ιδιαίτερα σημαντική αλλαγή.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα παρουσίασε το Πρωτοδικείο Αθηνών, στο οποίο εκδικάζεται περίπου το 60% των δικαστικών υποθέσεων της χώρας.

Σύμφωνα με τον υπουργό, πριν από τις αλλαγές του 2024, ο χρόνος αναμονής για τον προσδιορισμό δικασίμου έφθανε τα τέσσερα ή ακόμη και τα τεσσεράμισι χρόνια. Σήμερα, όπως είπε, έχει περιοριστεί στους επτά με οκτώ μήνες.

«Κερδίσαμε ήδη περίπου τέσσερα χρόνια. Αν μπουν σε λειτουργία και οι αλλαγές για την ηλεκτρονική κατάρτιση δικογράφων και τον ηλεκτρονικό φάκελο, τότε θα αλλάξουμε εποχή οριστικά», σημείωσε.

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Σε πέντε λεπτά η έκδοση ποινικού μητρώου

Ο υπουργός Δικαιοσύνης υπογράμμισε ότι ορισμένες διαδικασίες έχουν ήδη επιταχυνθεί σημαντικά χάρη στην αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων.

Ενδεικτικά ανέφερε ότι η έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου, για την οποία στο παρελθόν απαιτούνταν ένας ή ακόμη και δύο μήνες, μπορεί πλέον να ολοκληρωθεί μέσα σε πέντε λεπτά.

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Μετά την ανάπτυξη των απαραίτητων ψηφιακών υποδομών, επόμενο βήμα είναι η εκπαίδευση των δικαστών, των δικηγόρων και των δικαστικών υπαλλήλων που θα κληθούν να αξιοποιήσουν τα νέα συστήματα.

Το σχετικό πρόγραμμα επιμόρφωσης βρίσκεται ήδη στο στάδιο του σχεδιασμού και, σύμφωνα με τον Γιώργο Φλωρίδη, αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.

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Τεχνητή Νοημοσύνη στα πρακτικά των δικών

Στις επικείμενες αλλαγές περιλαμβάνεται και η εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στο δικαστικό σύστημα.

Η πρώτη εφαρμογή της θα αφορά την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των δικών, ώστε αυτά να μπορούν να παραδίδονται μέσα σε δύο ώρες στους δικηγόρους, στους διαδίκους και στους δικαστές.

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Παράλληλα, η Τεχνητή Νοημοσύνη θα χρησιμοποιείται για την καλύτερη οργάνωση και αξιοποίηση της νομολογίας. Οι δικαστές θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν τον τρόπο με τον οποίο κρίθηκαν παρόμοιες υποθέσεις σε όλα τα δικαστήρια της χώρας.

«Όλο αυτό είναι ένα άλμα που δεν το περιμέναμε, που θεωρούσαμε ότι δεν ήταν εφικτό να γίνει σε τρία ή τέσσερα χρόνια», ανέφερε ο υπουργός, επισημαίνοντας τη συμβολή της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ στην υλοποίηση των έργων.

Σκέρτσος: «Μπήκαν τα ψηφιακά θεμέλια για το μεγάλο άλμα»

Στη συμβολή της ψηφιοποίησης στη βελτίωση του ελληνικού Δημοσίου αναφέρθηκε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος.

Όπως υποστήριξε, έχουν πλέον δημιουργηθεί τα ψηφιακά θεμέλια που απαιτούνται για τη μετάβαση σε ένα περισσότερο πολιτοκεντρικό και ανθρωποκεντρικό κράτος.

Κατά τον ίδιο, η ψηφιοποίηση μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση δύο χρόνιων προβλημάτων: των πελατειακών σχέσεων και της προβληματικής εφαρμογής των νόμων.

«Η ψηφιοποίηση συμβάλλει στο να έχουμε ένα κράτος με το οποίο ο πολίτης συναλλάσσεται με όρους ισότητας, ισονομίας, ισοπολιτείας και αντικειμενικότητας, χωρίς ο ανθρώπινος παράγοντας να παρεμβάλλεται μεροληπτικά», σημείωσε.

Η αξιολόγηση των δημόσιων υπηρεσιών από τους πολίτες

Ο Άκης Σκέρτσος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών και στη δυνατότητα αξιολόγησής τους από τους πολίτες.

Ως παράδειγμα ανέφερε την αξιολόγηση των υπηρεσιών των δημόσιων νοσοκομείων από τους ασθενείς μετά την εξυπηρέτηση ή τη νοσηλεία τους.

Σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας, τα στοιχεία αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν για τον σχεδιασμό καλύτερων πολιτικών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Πρόσθεσε ότι η ψηφιοποίηση συμβάλλει επίσης στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της αδήλωτης εργασίας.

«Η Ελλάδα από ψηφιακός ουραγός ξεπέρασε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο»

Ο Άκης Σκέρτσος υποστήριξε ότι το 2019 η Ελλάδα βρισκόταν στην 26η θέση του ευρωπαϊκού δείκτη DESI, χαρακτηρίζοντάς την «ψηφιακό ουραγό».

Επτά χρόνια αργότερα, όπως ανέφερε, η χώρα έχει ξεπεράσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε τομείς όπως η ψηφιοποίηση της δημόσιας υγείας και η εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Μεταξύ των χαρακτηριστικών παραδειγμάτων παρέθεσε την άυλη συνταγογράφηση, καθώς και τις εφαρμογές emvolio.gov.gr, finddoctors.gov.gr και myDATA.

Κεφαλογιάννη: Η τεχνολογία αλλάζει την εμπειρία των επισκεπτών

Στα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη χάραξη της τουριστικής πολιτικής αναφέρθηκε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.

Όπως εξήγησε, τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού επιτρέπουν πλέον τη λήψη αποφάσεων με βάση πραγματικά δεδομένα και όχι μόνο εκτιμήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκαν το Εθνικό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης και τα περιφερειακά παρατηρητήρια, ενώ ολοκληρώθηκε ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΟΤ.

Οι επισκέπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να λαμβάνουν εξατομικευμένες πληροφορίες για τον προορισμό τους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το ταξίδι τους στην Ελλάδα.

Η Όλγα Κεφαλογιάννη έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εφαρμογή mAiGreece, η οποία λειτουργεί ως ψηφιακός βοηθός για τους επισκέπτες και μπορεί να τους ενημερώνει ακόμη και για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν σε περίπτωση ακραίων φαινομένων.

Στόχος ένα Δημόσιο χωρίς δικαιολογητικά

Η υφυπουργός Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, αναφέρθηκε στην καταγραφή και απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών.

Όπως είπε, μέχρι το 2020 το Δημόσιο δεν γνώριζε με ακρίβεια ούτε τον συνολικό αριθμό των διαδικασιών ούτε τα επιμέρους βήματα που απαιτούσε καθεμία από αυτές.

Πρόσφατα μετρήθηκαν 20 διαδικασίες που αντιστοιχούν σε περίπου 8,5 εκατομμύρια συναλλαγές. Η απλοποίησή τους εκτιμάται ότι μπορεί να εξοικονομήσει 100 εκατομμύρια και να αποτρέψει περίπου 3,3 εκατομμύρια μετακινήσεις πολιτών από υπηρεσία σε υπηρεσία.

Τελικός στόχος, σύμφωνα με την υφυπουργό, είναι η δημιουργία ενός κράτους που δεν θα ζητά από τον πολίτη κανένα δικαιολογητικό το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο στη δημόσια διοίκηση.

Από το ψηφιακό κράτος στο πλήρως ψηφιακό Δημόσιο

Ο διευθύνων σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ, Σταύρος Ασθενίδης, επισήμανε ότι η Ελλάδα πέτυχε ένα σημαντικό ψηφιακό άλμα κατά την τελευταία επταετία.

Όπως ανέφερε, η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν η ταυτόχρονη υλοποίηση εκατοντάδων έργων σε διαφορετικούς τομείς της δημόσιας ζωής, μέσα σε ιδιαίτερα περιορισμένα χρονικά περιθώρια.

Πλέον, η διαδικασία περνά από το απλό ψηφιακό κράτος σε ένα πλήρως ψηφιακό Δημόσιο στην υπηρεσία του πολίτη και της επιχείρησης.

Η νέα αυτή φάση, όπως τόνισε, απαιτεί όχι μόνο την παράδοση νέων έργων, αλλά και τη συνεχή αναβάθμιση, συντήρηση και προστασία των συστημάτων που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία.