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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ξηρόβρυση Κιλκίς: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – Στη μάχη κι ένα ελικόπτερο

Δεν απειλούνται κατοικίες

Φωτιά στην Ξηρόβρυση Κιλκίς: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – Στη μάχη κι ένα ελικόπτερο
ΦΩΤΟ: Rthess
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:13

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση πλησίον του οικισμού Ξηρόβρυση στο Κιλκίς, σήμερα 08 Ιουλίου 2026 περίπου στις 12:30

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 58 πυροσβέστες με 3 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

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Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε καλλιεργήσιμη περιοχή και μέχρι στιγμής δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές.

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τον χάρτη κινδυνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας η περιοχή που έχει εκδηλωθεί η πυρκαγιά είναι στην κατηγορία
κινδυνου 3.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Θεσσαλονίκης έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

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