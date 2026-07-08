Φωτιά στην Ξηρόβρυση Κιλκίς: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – Στη μάχη κι ένα ελικόπτερο
Δεν απειλούνται κατοικίες
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση πλησίον του οικισμού Ξηρόβρυση στο Κιλκίς, σήμερα 08 Ιουλίου 2026 περίπου στις 12:30
Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 58 πυροσβέστες με 3 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ξηρόβρυση Κιλκίς. Κινητοποιήθηκαν 58 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 8, 2026
Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε καλλιεργήσιμη περιοχή και μέχρι στιγμής δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές.
Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τον χάρτη κινδυνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας η περιοχή που έχει εκδηλωθεί η πυρκαγιά είναι στην κατηγορία
κινδυνου 3.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Θεσσαλονίκης έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
πηγή στην Google
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