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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Αλμυροπόταμο Εύβοιας – Ήχησε το 112 (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά στον Αλμυροπόταμο Εύβοιας – Ήχησε το 112 (Βίντεο – Φωτογραφίες)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 17:29

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου 20/6 στον Αλμυροπόταμο Εύβοιας σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 20ης και της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 20 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 6 αεροσκάφη. Από εκεί και πέρα, υπήρξε συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

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Παράλληλα, ήχησε το 112 προς τους κατοίκους προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα, ενώ ο καπνός είναι ορατός στην ανατολική Αττική.

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