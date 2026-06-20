Φωτιά στον Αλμυροπόταμο Εύβοιας – Ήχησε το 112 (Βίντεο – Φωτογραφίες)
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου 20/6 στον Αλμυροπόταμο Εύβοιας σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 20ης και της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 20 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 6 αεροσκάφη. Από εκεί και πέρα, υπήρξε συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αλμυροπόταμου, στην Κάρυστο #Ευβοία.
Κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 20ης και της 4ης #ΕΜΟΔΕ, #εθελοντές, 20 οχήματα, 3 Ε/Π και 6 Α/Φ.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 20, 2026
Παράλληλα, ήχησε το 112 προς τους κατοίκους προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα, ενώ ο καπνός είναι ορατός στην ανατολική Αττική.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αρμυροπόταμος της Περιφερειακής Ενότητας #Ευβοίας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Μεσοχώρια και #Ραπταίοι, παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki…— 112 Greece (@112Greece) June 20, 2026
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