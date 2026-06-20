Φωτιά στην Εύβοια: Πολύ καλύτερη η εικόνα της πυρκαγιάς – Μάχη με διάσπαρτες εστίες η Πυροσβεστική (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Τη δική τους μάχη για να περιοριστεί πλήρως η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στον Αλμυροπόταμο Εύβοιας δίνουν το απόγευμα του Σαββάτου 20/6 οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την μέχρι στιγμής εικόνα η φωτιά έχει σχηματίσει ένα τόξο, με τους Ραπταίους να είναι κοντά στην πυρκαγιά, ενώ ανατολικά είναι τα Μεσοχώρια.

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Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και πεύκο, ενώ οι θάμνοι βοηθούν στη πιο γρήγορη εξάπλωση. Πάντως η εικόνα είναι πολύ καλύτερη αλλά στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις λόγω δυνατών ανέμων δίνοντας μάχη με διάσπαρτες εστίες. Υπάρχει μάλιστα, αισιοδοξία να έχει περιοριστεί πλήρως μέχρι τη δύση του ηλίου.

Στο σημείο επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές της ομάδας διάσωσης Εύβοιας Sar 312 και των Αγίων Αποστόλων Πετριών και 35 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Νωρίτερα, το 112 με μήνυμα του προς τους πολίτες που βρίσκονται στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι τους ζήτησε να απομακρυνθούν προς τα Στύρα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αλμυροπόταμος της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι απομακρυνθείτε προς Στύρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών» αναφέρει το μήνυμα του 112.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, αυτή την στιγμή στο Αλιβέρι πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι που φτάνουν τα 5 έως 6 μποφόρ και κατά τόπους, οι ριπές τους στα 7 μποφόρ, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να δημιουργούνται κηλιδώσεις και νέες εστίες φωτιάς.

Επίσης, σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή σε συνδυασμό με τις γραμμές υψηλής τάσης και τις ανεμογεννήτριες που βρίσκονται διάσπαρτες, δυσκολεύουν την ακρίβεια στις βολές νερού των εναερίων μέσων.

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Το ανακριτικό τμήμα της Εύβοιας βρίσκεται στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.