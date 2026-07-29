Φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας – Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) μετά από φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 29 Ιουλίου 2026, περίπου στις 12:15 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

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Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης, κινητοποιήθηκαν υδροφόρες του δήμου Τριφυλλιας για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Για την φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.