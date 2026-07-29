Η τελευταία εμφάνιση του DJ Kavinsky στη συναυλία του The Weeknd στο Παρίσι (βίντεο)

Παγκόσμια θλίψη σκόρπισε ο θάνατος του διάσημου Γάλλου DJ Kavinsky, που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του σε ηλικία 50 ετών, με την εισαγγελία του Παρισιού να έχει ήδη αρχίσει έρευνα.

«Με τον ξαφνικό θάνατο του Kavinsky, η Γαλλία έχασε μια από τις πιο μοναδικές φωνές της», σημείωσε η υπουργός Πολιτισμού Κατρίν Πεγκάρ στο X.

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Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε μήνυμά του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, χαρακτήρισε τον DJ Kavinsky ως «πηγή γαλλικής υπερηφάνειας».

Τελευταία δημόσια εμφάνιση του DJ Kavinsky ήταν στις 10 Ιουλίου στη συναυλία του The Weeknd στο Stade de France στο Παρίσι.

Ο DJ άνοιξε τη συναυλία, με τον The Weeknd στη συνέχεια να λέει ότι δεν θα υπήρχε «χωρίς το Παρίσι, χωρίς τους Daft Punk, χωρίς τους Justice, χωρίς τον Kavinsky, χωρίς τη Charlotte Gainsbourg, χωρίς τον Gaspar Noé».

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο καλλιτέχνες είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν στο κομμάτι Odd Look, το οποίο περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του DJ OutRun, το οποίο κυκλοφόρησε το 2013.

Ο Kavinsky, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Vincent Belorgey, έγινε ευρέως γνωστός με το κομμάτι «Nightcall».

Το συγκεκριμένο τραγούδι κυκλοφόρησε το 2010, σε συνεργασία με τον Guy-Manuel de Homem-Christo, ένα από τα δύο μέλη των Daft Punk και αποτέλεσε το soundtrack της ταινίας Drive με τον Ryan Gosling.

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Ο Kavinsky εμφανίστηκε μάλιστα με αυτό το τραγούδι το 2024 παρέα με την Angèle και το συγκρότημα Phoenix για την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.