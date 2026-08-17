Υπό έλεγχο η φωτιά στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (16:15): Υπό έλεγχο η φωτιά στο Ξηρόμερο

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.

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Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας, 17 Αυγούστου σε χαμηλή βλάστηση στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 17 Αυγούστου 2026, περίπου στις 15:15.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 23 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2026

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ξηρομέρου.

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Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.