Φωτιά στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας – Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη
Επιχειρούν 14 πυροσβέστες
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής, 14 Αυγούστου σε χαμηλή βλάστηση, στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας.
Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα αλλά και 2 αεροσκάφη.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Γαλατάς, του δήμου Ναυπακτίας Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 14 #πυροσβέστες με 7 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 14, 2026
Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ναυπακτίας.
Υπενθυμίζεται πως η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.
πηγή στην Google
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