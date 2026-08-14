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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας – Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη

Επιχειρούν 14 πυροσβέστες

Φωτιά στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας – Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής, 14 Αυγούστου σε χαμηλή βλάστηση, στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας.

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα αλλά και 2 αεροσκάφη.

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Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ναυπακτίας.

Υπενθυμίζεται πως η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.

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