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Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο δήμαρχος Φούρνων Κορσέων Δημήτρης Καρύδης

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Αυγούστου

Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο δήμαρχος Φούρνων Κορσέων Δημήτρης Καρύδης
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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, ο δήμαρχος Φούρνων Κορσεών, Δημήτρης Καρύδης, που νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, λόγω χρόνιων προβλημάτων υγείας. 

Στη δημαρχία των Φούρνων, βρισκόταν από τον Δεκέμβριο του 2020, διαδεχόμενος τον Γιάννη Μαρούση.

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Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Αυγούστου, στις 12:30, στους Φούρνους. Επιθυμία της οικογένειας του εκλιπόντος είναι, αντί για στεφάνια, να ενισχυθεί οικονομικά ο Σύλλογος Φίλων και Υποστηρικτών Καρκινοπαθών του Νομού Σάμου «ΕυΠο».

Το Δ.Σ. και το προσωπικό του δήμου, καθώς και πλήθος τοπικών φορέων του Νομού Σάμου, εξέφρασε συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του εκλιπόντος.

«Αγάπη μου γλυκιά, μαχητής στη ζωή, μαχητής και στον θάνατο. Από σήμερα ομορφαίνει ο ουρανός και σκοτεινιάζει το σπίτι μας», έγραψε σε μία συγκινητική ανάρτηση η σύζυγος του Δημήτρη Καρύδη, Μαρίτσα Σπανού.

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