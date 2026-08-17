Φωτιά σε δασική έκταση στα Άγραφα – Επιχειρούν δύο αεροσκάφη

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας, 17 Αυγούστου σε δασική έκταση στα Άγραφα Ευρυτανίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 17 Αυγούστου 2026, περίπου στις 15:00.

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Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Άγραφα Ευρυτανίας. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 Α/Φ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2026

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.