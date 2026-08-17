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Φωτιά σε δασική έκταση στα Άγραφα – Επιχειρούν δύο αεροσκάφη

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες

Φωτιά σε δασική έκταση στα Άγραφα – Επιχειρούν δύο αεροσκάφη
(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:41

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας, 17 Αυγούστου σε δασική έκταση στα Άγραφα Ευρυτανίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 17 Αυγούστου 2026, περίπου στις 15:00.

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Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.

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