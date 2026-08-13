DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές;
DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Στράτο Αιτωλοακαρνανίας – Στη “μάχη” δύο αεροσκάφη

Επιχειρούν 22 πυροσβέστες

Φωτιά στο Στράτο Αιτωλοακαρνανίας – Στη “μάχη” δύο αεροσκάφη
(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

 Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Στράτο Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας. Στις προσπάθειες κατάσβεσης μετέχουν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Δύο αεροσκάφη συνδράμουν από αέρος, ενώ ο δήμος Αγρινίου έχει διαθέσει υδροφόρα οχήματα.

   Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ