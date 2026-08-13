Φωτιά στο Στράτο Αιτωλοακαρνανίας – Στη “μάχη” δύο αεροσκάφη
Επιχειρούν 22 πυροσβέστες
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Στράτο Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας. Στις προσπάθειες κατάσβεσης μετέχουν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Δύο αεροσκάφη συνδράμουν από αέρος, ενώ ο δήμος Αγρινίου έχει διαθέσει υδροφόρα οχήματα.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στράτος Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2026
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.
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