Φωτιά στο Στράτο Αιτωλοακαρνανίας – Στη “μάχη” δύο αεροσκάφη

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Στράτο Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας. Στις προσπάθειες κατάσβεσης μετέχουν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Δύο αεροσκάφη συνδράμουν από αέρος, ενώ ο δήμος Αγρινίου έχει διαθέσει υδροφόρα οχήματα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στράτος Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ August 13, 2026

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.