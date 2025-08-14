Σε ύφεση η φωτιά στο Ξηροχώρι Ηλείας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Επιχειρούν 45 πυροσβέστες
Σε ύφεση είναι η φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση στο Ξηροχώρι Ηλείας.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ξηροχώρι Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 14, 2025
Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
