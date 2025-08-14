Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ύφεση η φωτιά στο Ξηροχώρι Ηλείας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Επιχειρούν 45 πυροσβέστες

Σε ύφεση η φωτιά στο Ξηροχώρι Ηλείας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 08:26

Σε ύφεση είναι η φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση στο Ξηροχώρι Ηλείας.

Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ