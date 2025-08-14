Πυρκαγιά στην Πάτρα: Φωτογραφίες ντοκουμέντα με τον 25χρονο που συνελήφθη για εμπρησμό – Οι ύποπτες κινήσεις του

Στη σύλληψη ενός 25χρονου άνδρα προχώρησαν την Τετάρτη 13/8 οι Αρχές, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε εμπρησμό στην περιοχή Γηροκομείο στην Πάτρα.

Σύμφωνα με φωτογραφικά ντοκουμέντα του OPEN, ο νεαρός έχει καταγραφεί να σκύβει σε χωράφι και λίγα δευτερόλεπτα μετά την απομάκρυνσή του εκδηλώνεται πυρκαγιά.

Σύμφωνα με πηγές από την Αστυνομία, ο νεαρός εντοπίστηκε χθες το απόγευμα λίγο πριν τις 17:30, στην περιοχή του Γηροκομείου και συνελήφθη από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ.

Μάλιστα, ο συγκεκριμένος άνδρας εξετάζεται για πιθανή συμμετοχή του στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στα Συχαινά Αχαΐας, την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν σε άλλο μέτωπο, στην απέναντι πλευρά της πόλης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Open, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις που παραπέμπουν σε εμπρησμό, ενώ οι έρευνες έχουν επεκταθεί και στον εντοπισμό του οχήματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε, προκειμένου να εντοπιστούν και να καταθέσουν τα άτομα που επέβαιναν σε αυτό.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για τη σύλληψη του 25χρονου:

“Απογευματινές ώρες σήμερα 13/08/2025 συνελήφθη στην περιοχή της Αχαΐας από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, 25χρονος ημεδαπός για εμπρησμό. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών”.