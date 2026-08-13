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ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Διασώθηκαν 87 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων

Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης

Ηράκλειο: Διασώθηκαν 87 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
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Περίπου 87 αλλοδαποί εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

   Οι δύο λέμβοι εντοπίστηκαν από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, σε απόσταση περίπου 21 ναυτικών μιλίων νότια και νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

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   Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από Περιπολικό Σκάφος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

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