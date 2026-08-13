Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε τρία άτομα για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών – Στα 31.000 ευρώ το συνολικό τίμημα

Στη σύλληψη τριών ατόμων που μετέφεραν παράνομα έξι αλλοδαπούς με συνολικό τίμημα 31.000 ευρώ προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι, σε περιοχή της Σταυρούπολης, μετεά από σήμα για διενέργεια ελέγχου σε δύο 2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, βρέθηκαν στο εσωτερικό του ενός, που οδηγούσε ένας 23χρονος, 4 αλλοδαποί, ένας εκ των οποίων βρισκόταν στο χώρο αποσκευών, στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων. Το δεύτερο όχημα που οδηγούσε ένας 26χρονος δε συμμορφώθηκε στα σήματα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα αλλά ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, ενώ στο εσωτερικό του βρέθηκε αλλοδαπός ο οποίος στερείτο ταξιδιωτικών εγγράφων.

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Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι μεταφερόμενοι αλλοδαποί εισήλθαν παράνομα στην ελληνική επικράτεια από σημείο της ελληνοβουλγαρικής μεθορίου καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ έκαστος σε μέλος κυκλώματος, έχοντας ως τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, χθες το απόγευμα στη Σταυρούπολη, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 59χρονος, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν δύο 2 αλλοδαποί στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων.

Κατά την έρευνα προέκυψε ότι οι παράτυποι μετανάστες εισήλθαν παράνομα στην χώρα από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ έκαστος σε μέλος κυκλώματος, έχοντας ως τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη .

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά τρία κινητά τηλέφωνα και τα τρία 3 οχήματα μεταφοράς.