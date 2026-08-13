Ηράκλειο: Συνελήφθη ζευγάρι που είχε 1,7 κιλά κοκαΐνης και ενέσεις με αναβολικά – Το έπιασαν στα “πράσα” τη στιγμή που τα έδινε σε 32χρονο (βίντεο)

Μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης αλλά και χιλιάδες αναβολικά σκευάσματα κατηγορούνται ότι κατείχαν και διακινούσαν ένα ζευγάρι Ελλήνων και ένας αλλοδαπός στο Ηράκλειο, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Δίωξης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το patris, χθες το πρωί εντοπίστηκαν αρχικά ένας 35χρονος Έλληνας και μια 22χρονη Ελληνίδα οι οποίοι επέβαιναν σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα να παραδίδουν μια τσάντα σε 32χρονο αλλοδαπό.

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Κατά τον έλεγχο και τις νομότυπες έρευνες που ακολούθησαν στην οικία του αλλοδαπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• 1 κιλό και 772 γραμμάρια κοκαΐνης

• 3550 αναβολικά δισκία

• 736 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα

• Χρηματικό ποσό 2.100 ευρώ

• 3 συσκευές κινητών τηλεφώνων

Επίσης κατασχέθηκαν συνολικά δυο δίκυκλες μοτοσυκλέτες και ένα Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο ως μέσα διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.