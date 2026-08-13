Καταγγελία στο DEBATER: «Άνθρωποι στοιβάζονται σε κτίρια – Τι θα γίνει αν ξεσπάσει φωτιά;» (φωτογραφίες+βίντεο)

Σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες διαβίωσης σε κτίρια στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και για την κατάσταση που επικρατεί καθημερινά στα πεζοδρόμια της οδού Γερανίου, μεταξύ Πειραιώς και Σοφοκλέους, φέρνει στο φως κάτοικος της περιοχής μέσω του DEBATER.

Όπως καταγγέλλει, σε πολυκατοικίες της περιοχής παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση ανθρώπων σε μικρούς χώρους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως αναφέρει, τετραώροφο κτίριο στην οδό Γερανίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι χώροι του κτιρίου φέρεται να έχουν διαμορφωθεί ώστε να φιλοξενούν μεγάλο αριθμό ανθρώπων, με τον καταγγέλλοντα να κάνει λόγο για «κρεβάτια σαν στον στρατό» και συνθήκες που, όπως υποστηρίζει, δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια και την υγιεινή.

Μάλιστα, περιγράφει ένα περιστατικό που συνέβη, όταν χρειάστηκε να περάσει από βεράντα σε βεράντα για να μπει στο σπίτι του, καθώς είχε ξεχάσει τα κλειδιά του. Όπως λέει, όταν επιχείρησε να περάσει από τις σκάλες του κτιρίου, η κατάσταση ήταν τέτοια ώστε «έπιανε τη μύτη του από τις μυρωδιές».

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι αντίστοιχη κατάσταση επικρατεί και σε άλλα κτίρια της οδού Γερανίου, ενώ κάνει λόγο για ένα γενικότερο πρόβλημα που, όπως λέει, αφορά μεγάλο μέρος του δρόμου.

«Τώρα βάζουν κόσμο ακόμη και στην ταράτσα»

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αναφορά του καταγγέλλοντος ότι το πρόβλημα έχει πλέον επιδεινωθεί.

Όπως υποστηρίζει, το κτίριο στη Γερανίου έχει γεμίσει και πλέον τοποθετούνται άνθρωποι ακόμη και στην ταράτσα.

«Αν γίνει καμιά φωτιά ή σεισμός, τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους;» διερωτάται, θέτοντας ένα κρίσιμο ζήτημα σχετικά με την πυρασφάλεια και την ασφάλεια των ανθρώπων που φέρεται να διαμένουν στα συγκεκριμένα κτίρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καταγγελίες και για κατάληψη πεζοδρομίων

Παράλληλα, ο κάτοικος καταγγέλλει ότι καθημερινά στα πεζοδρόμια της περιοχής στήνονται πάγκοι, στους οποίους, όπως αναφέρει, πωλούνται τρόφιμα και άλλα προϊόντα.

Όπως υποστηρίζει, οι κάτοικοι έχουν απευθυνθεί επανειλημμένα τόσο στον Δήμο όσο και στην Αστυνομία, χωρίς, σύμφωνα με τον ίδιο, να έχει υπάρξει ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Παρόλες τις προσπάθειές μας, απευθυνόμενοι στον Δήμο και στην Αστυνομία, ακόμη αγοράζουν και συνεχίζεται η κατάσταση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η καταγγελία συνοδεύεται, σύμφωνα με τον ίδιο, και από φωτογραφικό υλικό, το οποίο προτίθεται να παραδώσει προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτοψία και δημοσιογραφική έρευνα στην περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ζήτημα, εφόσον επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες, δεν αφορά μόνο την εικόνα μιας γειτονιάς, αλλά κυρίως την ασφάλεια και τις συνθήκες διαβίωσης ανθρώπων που ενδέχεται να φιλοξενούνται σε ακατάλληλους ή υπερπλήρεις χώρους, καθώς και την τήρηση των κανόνων για την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων και την πώληση τροφίμων.

Το DEBATER θα διερευνήσει τις καταγγελίες και θα αναζητήσει απαντήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων και τις αστυνομικές αρχές.