Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Διμηνιό Κορινθίας

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 10:15 σε χαμηλή βλάστηση στο Διμηνιό Κορινθίας.

Επιχειρούν 21 πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 21 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ και πέντε πυροσβεστικά οχήματα.

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Από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο, ενώ το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Σικυωνίων.

Συνεχής παρακολούθηση από drone

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone.

Η εξέλιξη της φωτιάς παρακολουθείται τόσο με οπτική όσο και με θερμική κάμερα, ώστε οι πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν πληρέστερη εικόνα του πεδίου.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιοχή

Η Κορινθία βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας.