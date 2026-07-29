Καίτη Γαρμπή: Στο πλευρό του Μανώλη Μητσιά – «Είναι μια μαύρη σελίδα» για την απαγόρευση τραγουδιών του Μάνου Χατζιδάκι

Η Καίτη Γαρμπή πήρε δημόσια θέση γύρω από την απαγόρευση ερμηνείας τραγουδιών του Μάνου Χατζιδάκι. Αφορμή γι αυτό το γεγονός στάθηκε ότι ο Μανώλης Μητσιάς σε συναυλία του απήγγειλε τον «Γιάννη τον φονιά» και δεν τον τραγούδησε, ύστερα από εξώδικο της πλευράς του Γιώργου Χατζιδάκι.

“Η διαχείριση της πνευματικής κληρονομιάς των μυθικών διαστάσεων δημιουργών μας, δεν μπορεί να εξαντλείται σε εξώδικα και απαγορεύσεις, ειδικά όταν αφορά σε ερμηνευτές του ύψους του Μανώλη Μητσιά, τον οποίο επέλεξαν οι ίδιοι οι δημιουργοί, ο Χατζιδάκις και ο Γκάτσος για να δώσει φωνή στα έργα τους”, έγραψε αρχικά η Καίτη Γαρμπή.

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Ενώ στη συνέχεια η Καίτη Γαρμπή είπε: “Αυτό που ορίζει μια νομική γραφειοκρατία και αναγκάζει τον Μανώλη Μητσιά να απαγγέλλει αντί να τραγουδάει τον “Γιάννη τον φονιά”, είναι μια μαύρη σελίδα για το ελληνικό τραγούδι και πληγώνει την τέχνη μας. Τα τραγούδια δικαιώνονται μόνο όταν ακούγονται. Στηρίζω απόλυτα τον Μανώλη Μητσιά”.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Χατζιδάκις για ακόμα μία φορά δεν έδωσε την άδεια να παρουσιαστούν τραγούδια του μεγάλου στιχουργού, με αποτέλεσμα ο Μανώλης Μητσιάς να υποχρεωθεί για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια να απαγγείλει το τραγούδι του Νίκου Γκάτσου. Η Αγαθή Δημητρούκα, διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια του προγράμματος της συναυλίας, διάβασε το email που έλαβε στις 3 Ιουλίου για τις σχετικές απαγορεύσεις.

Στο μήνυμα ο εκπρόσωπος της πλευράς του Γιώργου Χατζηδάκι ανάφερε, μεταξύ άλλων: «Οι λόγοι έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι το έτος 2026 έχει ανακηρυχθεί από το υπουργείο Πολιτισμού ως αφιερωματικό έτος για τον Μάνο Χατζιδάκι και στο πλαίσιο αυτό οι συναυλίες, οι παραστάσεις και γενικότερα οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με τη δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων του Μάνου Χατζιδάκι είναι απολύτως συγκεκριμένες και έχουν ήδη σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του κυρίου Γιώργου Χατζιδάκι».

Η διαχειρίστρια συνέχισε ανακοινώνοντας πως ο Μανώλης Μητσιάς εν τέλει δεν θα τραγουδήσει το «Γιάννη τον φονιά» αλλά θα τον απαγγείλει. Οι θεατές, όπως είναι λογικό, αντέδρασαν με την απόφαση του γιου του Μάνου Χατζιδάκι, φωνάζοντας «αίσχος».