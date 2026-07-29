Έλενα Μακρή: Συγκινεί για τον Αντώνη Λυμπέρη – «Το πένθος έρχεται και φεύγει όπως τα καλά όνειρα και οι ξαφνικοί εφιάλτες»

Η Έλενα Μακρή Λυμπέρη μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram αναφέρθηκε στο πένθος που βιώνει μετά τον θάνατο του συζύγου της. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε κοινές φωτογραφίες της με τον Αντώνη Λυμπέρη από παλαιότερες διακοπές τους στην Μήλο, τις οποίες συνόδευσε με σπαρακτικά λόγια.

“Σαν σήμερα πριν λίγα χρόνια σου έβγαλα αυτή τη φωτογραφία. Ήσουν τόσο ωραίος όπως έβγαινες από τα νερά της Μήλου, εσύ κι εγώ οι δυο μας διακοπές. Μας έκανε τόσο ευτυχισμένους το φουσκωτό και μια ταβέρνα… τα πράσινα μάτια σου ίδια με το νερό. Στο είπα δυνατά και το ζόρισες με αυτό σου το υπέροχο χαμόγελο. Μπαίνουμε στους 21 μήνες. Η διαδικασία του πένθους είναι σαν να έχεις σπάσει κόκαλα στα πλευρά σου. Πονάς και με την κάθε ανάσα που εισπνέεις”, έγραψε η Έλενα Μακρή.

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Ενώ στη συνέχεια η Έλενα Μακρή συμπλήρωσε γράφοντας: “Το πένθος έρχεται και φεύγει όπως τα καλά όνειρα και οι ξαφνικοί εφιάλτες. Αντέχεις και πονάς. Είσαι για κάτι χαρούμενος και όλα ανατρέπονται στην στιγμή γιατί έκανες έναν συνειρμό. Θρηνείς για εσένα, για αυτά που επιθυμικά αυτά που δεν πρόλαβαν, για τα υπέροχα, για τα φρικιαστικά, ενώ αισθητά δεν τα ξεχάσεις, χαλάλι λες”.

“Και πάλι διατηρείς μέσα σου τον θρήνο σαν φυλαχτό γιατί αν και πονά σαν το σπάσιμο πλευρού σου υπενθυμίζει τα χρόνια σου, τη ζωή σου όλη. Παρακολουθείς στα social τις τρελές χαρές των άλλων και τα οργιώδη ξεφαντώματα και νιώθεις πως θα είσαι πάντα θεατής κάποιου που για πάντα θα προποτείζεται πως προχωρά κρατώντας τις ανάσες του από τον φρικτό πόνο του κομματιασμένου σου πλευρού”, συμπλήρωσε η Έλενα Μακρή.

“Τυχεροί όσοι νομίζουν ευαισθησία ότι το νεκρόφιλο δεν νιώθουν τίποτα σαν ντουβάρια. Εγώ απελπίζομαι να βλέπω ιστορίες ανθρώπων που ζουν για να διαφημίζουν την ακριβή χαρά τους. Καλύτερα να κοιτάω ώρα λοιπόν αυτά τα υπέροχα μπλε νερά, κατεμεσής της Μήλου, παρ’ όλες τις πνιγμένες αναμνήσεις λίγα χρόνια πριν όταν είχε ο ένας τον άλλον. Να εκτιμάτε την ανεκτίμητη αγάπη”, έγραψε κλείνοντας η Έλενα Μακρή.