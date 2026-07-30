Φωτιά στο Κίτσι Κορωπίου – Κινητοποιήθηκαν εναέρια μέσα
Βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την εκκλησία της Αγ. Μαγδαληνή
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (30/7) για φωτιά στο Κίτσι Κορωπίου που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση, ενώ στο σημείο μεταβαίνουν ισχυρές δυνάμεις.
Η φωτιά στο Κίτσι Κορωπίου βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την εκκλησία της Αγ. Μαγδαληνής, ενώ κινητοποιήθηκαν και εναέρια μέσα
πηγή στην Google
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