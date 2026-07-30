Φωτιά στο Κίτσι Κορωπίου – Κινητοποιήθηκαν εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (30/7) για φωτιά στο Κίτσι Κορωπίου που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση, ενώ στο σημείο μεταβαίνουν ισχυρές δυνάμεις.

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Η φωτιά στο Κίτσι Κορωπίου βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την εκκλησία της Αγ. Μαγδαληνής, ενώ κινητοποιήθηκαν και εναέρια μέσα