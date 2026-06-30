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Φωτιά στο Δερβένι Ωραιοκάστρου – Σηκώθηκαν πέντε εναέρια μέσα, ήχησε το 112: “Παραμείνετε σε ετοιμότητα”

Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι

Φωτιά στο Δερβένι Ωραιοκάστρου – Σηκώθηκαν πέντε εναέρια μέσα, ήχησε το 112: “Παραμείνετε σε ετοιμότητα”
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ /EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 16:00

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 30 Ιουνίου σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσκολεύουν την κατάσβεση, ωστόσο οι φλόγες βρίσκονται μακριά από κατοικημένη περιοχή.

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Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλαστηση στο Δερβενι Ωραιοκαστρου Θεσσαλονίκης εκδηλώθηκε σήμερα 30 Ιουνίου 2026 περίπου στις 14:30.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 39 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, Εθελοντές ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Υδροφόρες της Περιφερειας Κεντρικής Μακεδονίας παρέχουν συνδρομή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.
Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Στις 15:40 ήχησε μήνυμα από το 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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