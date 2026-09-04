Ένταλμα σύλληψης σε βάρος ενός άνδρα για τις δύο πυρκαγιές στη Σκύρο

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και τη συνολική αξιολόγηση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στον φάκελο των δύο υποθέσεων εμπρησμού από πρόθεση στη νήσο Σκύρο, εκδόθηκε από την αρμόδια Εισαγγελική Αρχή ένταλμα σύλληψης σε βάρος άνδρα, η εμπλοκή του οποίου προέκυψε κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Ο άνδρας είχε προσαχθεί χθες, 03 Σεπτεμβρίου 2026, ως ύποπτος, προκειμένου να εξεταστεί στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας και να δώσει εξηγήσεις για τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί. Κατά την εξέτασή του δεν παραδέχθηκε την εμπλοκή του στις δύο πυρκαγιές. Ωστόσο, οι έρευνες συνεχίστηκαν και το σύνολο του αποδεικτικού υλικού τέθηκε υπόψη των αρμόδιων εισαγγελικών και δικαστικών αρχών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η υπόθεση αφορά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 15 Αυγούστου 2026 στη θέση Κλούθρο, κατακαίγοντας συνολική έκταση 4.090 στρεμμάτων, καθώς και την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 29 Αυγούστου 2026, περί ώρα 02:45 τα ξημερώματα, στη θέση Χάρτσα, όπου κάηκαν 4 στρέμματα.

Το ένταλμα εκδόθηκε έπειτα από την υποβολή του πλήρους προανακριτικού υλικού που συγκέντρωσε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Χαλκίδας, το οποίο ενήργησε σε διαρκή συντονισμό και υπό τις οδηγίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.).

Καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης υπήρξε η συνδυαστική αξιολόγηση των μαρτυρικών καταθέσεων, των ευρημάτων και του συνόλου των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν μέσα από επίμονες και μεθοδικές ανακριτικές ενέργειες. Από την αντιπαραβολή των στοιχείων προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις για την εμπλοκή του ίδιου προσώπου και στις δύο πυρκαγιές, με αποτέλεσμα ο σχηματισθείς φάκελος να διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές και να ακολουθήσει η έκδοση του εντάλματος σύλληψης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος προχωρούν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την εκτέλεση του εντάλματος και την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας. Μετά τη σύλληψή του, ο άνδρας θα οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που προβαίνουν σε εμπρηστικές ενέργειες από πρόθεση.

Το Πυροσβεστικό Σώμα είναι αμείλικτο απέναντι σε κάθε εμπρηστική ενέργεια από πρόθεση, η οποία θέτει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Κάθε τέτοια ενέργεια διερευνάται εξονυχιστικά και οι υπαίτιοι, όταν ταυτοποιούνται, οδηγούνται άμεσα ενώπιον της Δικαιοσύνης.