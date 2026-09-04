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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ασπρόχωμα Μεσσηνίας – Επιχειρεί κι ένα ελικόπτερο

Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες

Φωτιά στο Ασπρόχωμα Μεσσηνίας – Επιχειρεί κι ένα ελικόπτερο
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI/ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:10

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπρόχωμα Μεσσηνίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 04 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 13:45.

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Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Καλαμάτας , προκειμένου να
συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.

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