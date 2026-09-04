Φωτιά στο Ασπρόχωμα Μεσσηνίας – Επιχειρεί κι ένα ελικόπτερο

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπρόχωμα Μεσσηνίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 04 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 13:45.

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Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπρόχωμα Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 9 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2026

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Καλαμάτας , προκειμένου να

συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.