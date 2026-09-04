Υπό έλεγχο η φωτιά στο Ξηροπήγαδο Μάνδρας
Κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες
Υπό έλεγχο τέθηκε μέσα σε 1 ώρα η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου σε ξερά χόρτα – απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδο στη Μάνδρα Αττικής.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 04 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 10:00.
Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.
Επίσης, ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας καθώς και ο Δήμος Ασπροπύργου, συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες, αλλά και η Αντιπεριφερεια Δυτικής Αττικης έχει διαθέσει μηχάνημα έργου.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ξηροπήγαδο στην Μάνδρα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2026
Στις 10:30, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για λήψη μέτρων αυτοπροστασίας, όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Ξηροπήγαδο #Μάνδρας της Π.Ε. #Δυτικής_Αττικής
‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας
‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες & παράθυρα
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️…— 112 Greece (@112Greece) September 4, 2026
Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Λόγω της πυρκαγιάς διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων επί της εισόδου στον οικισμό Ξηροπήγαδο, από το ύψος της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, στην Μάνδρα.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις