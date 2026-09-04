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ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στο Ξηροπήγαδο Μάνδρας

Κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες

Υπό έλεγχο η φωτιά στο Ξηροπήγαδο Μάνδρας
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ /EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 11:14

Υπό έλεγχο τέθηκε μέσα σε 1 ώρα η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου σε ξερά χόρτα – απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδο στη Μάνδρα Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 04 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 10:00.

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Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.

Επίσης, ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας καθώς και ο Δήμος Ασπροπύργου, συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες, αλλά και η Αντιπεριφερεια Δυτικής Αττικης έχει διαθέσει μηχάνημα έργου.

Στις 10:30, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για λήψη μέτρων αυτοπροστασίας, όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

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Λόγω της πυρκαγιάς διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων επί της εισόδου στον οικισμό Ξηροπήγαδο, από το ύψος της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, στην Μάνδρα.

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