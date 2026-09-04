Φωτιά στους Πενταγιούς Φωκίδας – Σηκώθηκε ένα αεροσκάφος
Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες
Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου σε δασική έκταση στους Πενταγιούς Φωκίδας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 04 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 15:00.
Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 αεροσκάφος.
Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Δωρίδας προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.
πηγή στην Google
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